Amor sobre ruedas: nuevas 'patas' para Nika

Se le han unido varias vértebras en distintos puntos. Le pinzan los nervios y le paralizan las piernas”. Nika tiene nueve años y hace dos sufrió una parálisis en las patas traseras. “De un día para otro. Empecé a notar cómo le arrastraba una uña, luego comenzó a arrastrar esa pierna y después la otra”, explica José Mari Martínez, el dueño.

“Es como tener a un crío con minusvalía”. Martínez dejó de trabajar y comenzó a dedicar el 100% de su tiempo a Nika. “Si no, no sé qué haría”, se lamenta. Cuando están en casa y le quita el carro, se encarga él mismo de ser su tercera pata. “Si se quiere mover, le levanto del culete y vamos donde me indique”. El carro lo montaron el 1 de enero. La veterinaria dio dos opciones: carro u operar. “Se podía, pero nadie aseguraba que no volviera a pasar y para hacerla sufrir, preferimos invertir en el carro”. Aún siendo flexible, con nueve anclajes y con posibilidad de alargar y acortar, lo tunearon. “Tuvimos que cambiar las ruedas porque quedaban muy pequeñas”. Pero antes de introducirse con el carro, no se quedaron con las manos cruzadas. “Le inventamos un arnés que le agarraba con una goma de rehabilitación a una tobillera con una anilla. Esa goma le ayudaba a dar el paso”. Pero no fue suficiente. “Cada vez iba a más”. Las terapias también estuvieron presentes. “Al principio le hacían láser, acupuntura y cargas de electros”, y al no ver mejoría decidieron enfocarse en la parte de delante. “Cuando vimos que no tenía solución decidimos recuperar las patas de delante quitando el punto gatillo para descargarle la zona”.

La socialización con los perros y el ejercicio se han convertido en los dos ejes perjudicados. Antes, hacían deporte durante más de dos horas y, ahora, se limitan a dar paseos de media. “A los perros que ya conocía les saluda como antes, pero no puede correr ni jugar con ellos de la misma manera”. Para salir de paseo hay que montar y desmontar el carro tres o cuatro veces al día, dependiendo del clima. “Cuando hace mucho calor, la sacamos menos. Se agobia mucho”. Aún así, Nika cuenta con un espacio verde denro de casa. “En la terraza hemos puesto hierba para que pase ahí el rato y no se haga magulladuras”. Pero no es el único área que han reformado. “A la caseta ya no puede entrar, ahora duerme en distintos sitios de la casa, como el sofá”.

Jose Mari Martínezcalifica de “indescriptible” el momento en que Nika pudo volver a caminar. “El primer día, al colocárselo, me dio un montón de besos. Fue como que pensó ¿qué has inventado para mí?”. Él tiene en mente tener hijos. Pero no todavía. “Sería dejarle de lado a ella”. Y no es lo que quiere. “Mientras esté, no nos lo planteamos, es nuestra hijica”.

Aunque las patas traseras de Nika están condenadas de por vida, su dueño le ha regalado dos adicionales. Lo que antes se hubiera convertido en una dosis alta de pentobarbital (eutanasia animal), lo han materializado en forma de carro. Ahora, mano a mano, tienen claro qué es lo que quieren. “Seguir con ella, cuidándola y ayudándola en todo lo que pueda. Pero juntos”.