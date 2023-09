Entregan a una vecina de Pamplona unos 500 euros que encontró en un cajero hace dos años y nadie ha reclamado

500 euros que se encontró hace dos años al lado de un cajero automático de una entidad bancaria del Segundo Ensanche y que había entregado en la Jefatura Superior de Policía de Navarra. La Policía Nacional ha entregado a una vecina pamplonesa de la Milagrosa una cantidad cercana aque se encontróal lado de un cajero automático de una entidad bancaria del Segundo Ensanche y que había entregado en la Jefatura Superior de Policía de Navarra.

Ante la imposibilidad de localizar a quien perdió ese dinero, ni haberse producido su reclamación, se ha materializado la disposición normativa contemplada en el artículo 615 del Código Civil, que prevé adjudicar el dinero a quien se lo haya encontrado siempre que haya transcurrido un plazo de dos años.

Durante este tiempo, efectivos del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial han tratado de localizar a quien hubiera podido perder ese dinero, sin que las gestiones realizadas hayan permitido dar con su identidad y no habiéndose recibido tampoco denuncia alguna por la pérdida o sustracción de esa concreta cuantía.

Así, en un acto presidido por el comisario, Jefe Regional de Operaciones de esta Jefatura Superior, se ha hecho entrega del dinero a Laura que los devolvió a mediados de agosto de 2021 después de encontrárselos en el interior de un cajero automático.

La entrega de ese dinero, repartido en billetes de distintos importes, no sólo cumple con lo previsto en el Código Civil para estos casos sino que constituye, además de esa obligación legal, el "reconocimiento de un acto generoso y solidario de esta mujer, que no dudó en poner a disposición policial un dinero que no le pertenecía".