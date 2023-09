Merengue, la nueva pastelería artesana de Entremultivas

"De siempre me ha gustado la repostería, sobre aquellas cosas que forman parte de mi infancia, sabores y recetas que he intentado recuperar", explica Caridad Glenni, nacida en Perú pero que lleva ya más de 24 años en Pamplona . En 2011 se licenció enen la UPNA y ha trabajado principalmente en la hostelería, al igual que su marido. "Durante varios años sobre todo me he dedicado a ser madre pero hace ya un tiempo que me planteé dedicarme a la repostería", señala.