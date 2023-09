Frida lleva su café de especialidad al Segundo Ensanche

Frida, el café de especialidad del barrio de Rubén González, su dueño, quiere seguir creciendo y ya tiene entre sus planes abrir una tercera cafetería en Ardoi ( , el café de especialidad del barrio de Iturrama , abrirá un segundo establecimiento en el Ensanche de Pamplona y un obrador en Echavacoiz norte. El pamplonés, su dueño, quiere seguir creciendo y ya tiene entre sus planes abrir una tercera cafetería en Ardoi ( Zizur Mayor ).

“A raíz de la pandemia di un giro a mi vida profesional. Yo me he dedicado toda la vida al marketing en el sector de la automoción. Aunque no tenía experiencia en la hostelería, me atraía la idea de emprender en este sector”, explica Rubén González. Así, en 2021 reformó con sus propias manos un destartalado bar de la calle Iturrama 45 y abrió Frida Café Bistro. El café de especialidad y los brunchs son su seña de identidad. “Me aficioné al café de especialidad a raíz de varios viajes a Nueva York y Londres”, comenta este barista, que ha ido ampliando su formación en los estándares internacionales del café.

Ahora, González ha visto el momento de crecer. “Este local de la avenida Roncesvalles me gusta porque te da mucha visibilidad. Es una zona muy transitada, con mucha vida. Va a ser un híbrido entre cervecería, vermutería y café de especialidad con bollería”, señala. Edorta Salvador, profesor del Basque Culinary Center, es el asesor gastronómico para la gama de productos de repostería. “Por eso me parecía importante tener un obrador propio que suministre a los tres establecimientos”, apunta. Dentro de unas semanas estará operativo el obrador en la calle Remiro de Goñi. A finales de año espera poder abrir el Frida de Ardoi, junto al futuro centro de salud.

Al igual que en Iturrama, él mismo se ha encargado de acondicionar, amueblar y decorar el local. “Me considero un manitas. Me gusta darle un toque personal”, añade. González señala que en hostelería, la clave del éxito está en “tener un buen equipo y rodearte de buenas personas, tratarlos bien y darles buenos horarios”.