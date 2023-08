Rudy Goroskieta: "Rockero, pelo largo, cristiano... Supongo que soy un poco raro"

Su nombramiento puede recordar a esas películas que empiezan con una voz en off diciendo: “Se preguntarán cómo he llegado hasta aquí”. ¿Cómo llega Rudy Goroskieta a la dirección de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona?

(se ríe) Mi pasado es musical. Y mi imagen está quizás más ligada al rock, pero me gusta todo tipo de música. Entiendo que haya podido llamar la atención. Pero quiero pensar que buscaban un perfil que estuviera experimentado en la organización de eventos, en la creatividad, en la relación con los técnicos de sonido y de luces, con las distintas áreas del Ayuntamiento. Yo también me lo he preguntado. No es que tenga el síndrome del impostor, pero sí que es cierto que no estoy afiliado a UPN.

¿Y conocía a la actual alcaldesa, Cristina Ibarrola?

Con la alcaldesa me senté dos veces y la tercera ya fue para presentar una rueda de prensa. No he tenido apenas relación con ella.

Pero le llamó ella.

Sí. Buscaban una persona de esas características. Y yo creo que ha pasado también con otros directores y directoras de área. Estoy contento porque veo que se ha valorado la experiencia que arrastro de hace muchos años. Buena sintonía, buena relación con los técnicos de las áreas, con los proveedores… Se trata de hilar y de hacer cosas que quizás antes no se estaban haciendo.

Como usted dice, su imagen no es la típica institucional de un director de Cultura, menos de UPN. Y por descontado, que da igual la imagen de cada uno…

Cuando entré a trabajar en COPE/Radio Popular, los directores eran dominicos. Uno me preguntó si pensaba ir a trabajar con la imagen que llevaba: pelo cardado, ojos pintados… Era la época del glam y de The Cure. Yo le dije que el hábito no hace al monje y que creía que eso no era importante. Yo creo que en ese momento me tranquilicé con el tema de la imagen y nunca me ha pasado factura.

También lleva un colgante de un crucifijo… ¿Creyente?

A ver, yo soy cristiano. Igual no practicante del todo, pero creo en Dios. Supongo que soy una cosa un poco rara: rockero, pelo largo, director de Cultura, cristiano… Al final, creo que lo importantes es llevarse bien con todo el mundo. Insisto en que no estoy afiliado a UPN, pero me llevo fantásticamente bien con gente de todos los partidos. Cuando me ha tocado trabajar en distintas localidades por fiestas o programas de verano, lo he hecho con UPN, con NA+, con Geroa Bai, con Bildu, con Contigo/Zurekin, con PSN… Nunca me ha cuestionado ningún partido ni por la imagen ni por no estar afiliado a ningún partido.

¿Y Cultura es un área que deja más sitio a la libertad?

Yo sugerí que Cultura necesitaba tener independencia para poder atender las distintas sensibilidades de los artistas. Creo que un error de los políticos es que piensan en política las 24 horas del día y, sin embargo, un artista no piensa en esa política del día a día sino en su propia obra. La cultura merece respeto en todas sus disciplinas. Hay que estar con los creadores más allá de qué partido o qué político esté aquí o allá.

¿Cree que aceptar este puesto le señala para el futuro?

Lo que no está en mis manos no puede estar en mi cabeza. No me preocupa. Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. Si alguien me señala será porque tiene ganas de apuntar. Tampoco voy a señalar a nadie si alguien dispara. Mi actitud siempre ha sido de gratitud, he aprendido muchísimo. Cerré la puerta de la radio. Y ahora cierro la puerta de mi empresa, Imaginascene.

¿Sería una oficina de management?

Management, contratación de artistas, promotor… Han sido 16 años. Con el cargo en el Ayuntamiento, me he tirado a la piscina. Quizás sea mi última etapa. Pero he dejado una empresa rentable, que funciona en Navarra. Está inactiva por incompatibilidad con el cargo excepto lo que tenía ya firmado antes del nombramiento. Pero yo también estoy haciendo un esfuerzo. Así que no me preocupa si alguien me señala. Estoy orgulloso de donde estoy y de las personas con las que voy a trabajar.

¿Y cuáles serían sus líneas maestras para agitar la cultura pamplonesa?

Creo que en todas las legislaturas se han hecho cosas bien. Y también creo que hay cosas que se han dejado de hacer. Yo, con modestia pero con ilusión, busco trazos para innovar un poco.

¿Por ejemplo?

Sanfermines de 2024. El 6, el 7 y el 13 y el 14 caen en fin de semana. Va a haber un colapso en la ciudad importante. Vamos a tener que descongestionar un poco la ciudad en esas fechas. Por otra parte, creo que falta sensibilizarse un poco con los artistas locales. Yo he tenido debilidad desde mi época en la radio con grupos locales, maquetas… Así que quiero crear una nueva plaza de grupos locales, con dos conciertos al día. Y quiero sugerir a los promotores y al Ayuntamiento que, con cada artista nacional o internacional que venga a Sanfermines, haya otro local. Eso se ha hecho algunos años.

¿Y vamos a ver un megaconcierto? ¿Los Kiss por ejemplo?

Kiss se separan el 3 o 4 de diciembre en Nueva York, así que no va a ser posible. Quiero hacer desayunos informales con periodistas musicales para que me digan cómo han visto la programación musical de San Fermín. También quiero reunirme con ANAIM, la Asociación Navarra de la Industria Musical y con otros promotores para ayudarles a traer artistas. Y quiero convocar cuanto antes la mesa de los Sanfermines.

¿Sabe ya que presupuesto va a manejar?

Ahora estamos con presupuesto prorrogado. Hasta final de año no vamos a saber qué cuentas tenemos.

Tiene pinta de que van a seguir prorrogados en 2024…

Pues quería hacer un llamamiento para decir que la cultura no se escribe ni con “c” ni con “k”. La cultura es arte, artistas, música, disciplinas… Y creo que el esfuerzo que se hace en política repercute para bien en la cultura. Pamplona necesita buenas exposiciones, tener acceso a la cultura, que los artistas puedan vivir mejor… Nada de 50 euros y cerveza por tocar. Hablando se puede llegar a acuerdos. Sé que es difícil, pero soy un poco soñador. Y me llevo bien con todo el mundo.

Soñador y realista. En su Whatsapp aparece el título en castellano de una canción de The Rolling Stones: “No siempre puedes conseguir lo que quieres”…

Esa canción me la descubrió William (Enrique de Cía), el locutor. He compartido tiempo con grandes sabios de la radio. William, Rafael Escalada… Bueno, sé que algunas cosas no se pueden conseguir, pero no voy a dejar de luchar por ello. Es mi misión y mi objetivo. Igual soy un poco iluso.

¿Echa de menos la radio y su programa Rockefort?

No. Yo siempre he dicho que si tuve éxito en la radio es porque era como la televisión en los 80, que solo había dos canales. No había mucho donde elegir. En la radio, tuve la gran suerte de que tanto en Popular FM y en Cadena 100 me dejaron apostar por las maquetas, el rock y el heavy.