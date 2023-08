Un veterano agente de la brigada de proximidad, nuevo jefe de la Policía Municipal de Pamplona

Luis Manuel Iribarren Aguerri, de 51 años, nuevo jefe de la Policía Municipal de Pamplona en sustitución de Javier Goya. Tomará posesión del cargo el día 16. Un agente que durante los últimos 28 años se ha pateado las calles de Pamplona, de día y de noche. Así es, de 51 años,en sustitución de Javier Goya. Tomará posesión del cargo el día 16.

Manuel Iribarren entró en el cuerpo en 1995, siguiendo los pasos de su padre, Jesús Iribarren Arguiñano, que se jubiló en 2005 después de 40 años como agente y que ahora tiene 80 años. “Se puede decir que lo mío es vocacional. Primero lo ves como una oportunidad de trabajo, pero luego te vas formando y te vas enganchando”, afirma Manuel Iribarren, que siempre ha estado en la brigada de proximidad. Actualmente es el inspector jefe interino, pero la mayor parte de la jornada la dedica a recorrer las calles y a estar cerca de la gente. “Sí, me conozco bastante bien los barrios y sus gentes. De mis 14 años en el turno de noche también he vivido la problemática del ocio nocturno. No sé si este es el motivo de mi nombramiento”, admitía este viernes.

Iribarren es licenciado en Derecho por la UNED y diplomado en relaciones laborales por la UPNA. Además, es profesor de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. En concreto, enseña normativa administrativa en los cursos de acceso (nuevos agentes) y de ascenso, de policía local y Policía Foral. También es profesor en el Foro Europeo, en los cursos de capacitación profesional para vigilantes de seguridad. En 2017 participó en la mesa técnica que redactó el Plan Director y el Reglamento de organización y funcionamiento de Policía Municipal de Pamplona.

“Pamplona tiene una de las mejores policías locales de España pero siempre se puede mejorar. Lo importante será trabajar en equipo. Conozco muy bien a todos los comisarios, con todos he tenido buenas experiencias, así que me apoyaré en ellos”. expresó ayer.

Iribarren recibió en 2013 la medalla de la Policía Municipal de Pamplona y en 2017 la medalla de la Policía Foral, cuando era subinspector. El año pasado también recibió la medalla de la Academia de Badajoz en agradecimiento a la formación que impartió a varios de sus agentes en los Sanfermines de 2022 en las Jornadas de Seguridad Pública en Eventos de Gran Concentración de Público.