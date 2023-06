Los taxistas afirman que no pueden "cargar" con todo el ocio nocturno

, respondía a este periódico al hilo de una carta al director escrita por una usuaria y publicada este miércoles 28 de junio, en la que contaba su experiencia el pasado sábado. Irene Zalba explicaba que trató sin éxito de contratar un taxi desde las 3 de la mañana. No pudo contactar con la centralita, no le respondían a las llamadas. A las 8:30 de la mañana, cinco horas y media después, lo logró y le enviaron un taxi para llegar hasta su casa. “Tengo la lista de todas las llamadas, no lo entiendo, no soy usuaria habitual porque no salgo por las noches, pero fueron muchas horas sin poder contactar, en medio de la noche”, apuntaba consultada de nuevo este miércoles.