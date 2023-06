¿Dónde están los taxis el sábado por la noche en Pamplona?

No suelo salir mucho, y menos por la noche. Me he acostumbrado a salir en lo que se denomina “El Tardeo”, y la verdad es que es un excelente opción. Este sábado 24 de junio, después de ver a Pablo Alborán en el Arena, mis amigas y yo nos fuimos a dar una vuelta por Pamplona. Había muy buen ambiente, pero como he comentado antes, prefiero el tardeo. A eso de las 2 de la mañana nos fuimos andando desde la Plaza del Castillo, hasta la calle Martín Azpilicueta para acompañar a nuestra amiga a su destino. Yo pensé que en ese trayecto encontraría algún taxi, pero todo lo contrario. No es que no hubiera ninguno, es que desde las tres de la mañana hasta las 8 de la mañana no hubo manera de contactar ni vía telefónica ni por la app ningún taxi. Como pueden ver, no pude dormir en toda la noche, no me podía creer que en Pamplona, en ningún rincón de esta fantástica ciudad, no había ningún taxi disponible pero a ninguna hora, pero no es que me cogieran el teléfono y me dijeran que no había disponible ninguno, es que no cogieron en ningún momento. Repito desde las 3 de la mañana, hasta las 8 y media, que por fin me cogieron el teléfono y me mandaron un taxi.