Las vaquillas animan la cuenca

vaquillas volvieron este viernes a las calles de la comarca. En realidad fue el jueves cuando se estrenaron en fiestas patronales mantienen en su programación vespertina los espectáculos taurinos. Las citas volvieron a ser masivas en cuanto a expectación. Algo menores en participación sobre el terreno. Pero dejaron claro la aceptación que tienen entre un público variado, en muchos casos juvenil. Voluntarios en Orkoien y personal público en Barañáin y Mutilva, todos en coordinación con las fuerzas de seguridad, velan porque menores de 16 años no se sumen al recorrido ante las vacas bravas. En los Consistorios explican la inclusión en el programa por la respuesta ciudadana y la falta de debate en su contra. Lasvolvieron este viernes a las calles de la comarca. En realidad fue el jueves cuando se estrenaron en Orkoien . Pero este viernes se multiplicó su presencia al sumarse Barañáin Mutilva . Las tres localidades que desde el miércoles y hasta este domingo celebran susmantienen en su programación vespertina los espectáculos taurinos. Las citas volvieron a ser masivas en cuanto a expectación. Algo menores en participación sobre el terreno. Pero dejaron claro la aceptación que tienen entre un público variado, en muchos casos juvenil. Voluntarios en Orkoien y personal público en Barañáin y Mutilva, todos en coordinación con las fuerzas de seguridad, velan porque menores de 16 años no se sumen al recorrido ante las vacas bravas. En los Consistorios explican la inclusión en el programa por la respuesta ciudadana y la falta de debate en su contra.

En Barañáin, que bajo la alcaldía de EH Bildu entre 2015 y 2019 llegó a eliminarse tras una votación, regresaron en 2022 tras el cambio de alcaldía y el final de la pandemia. En Mutilva se remontan a 1977 y algo parecido ocurre en Orkoien. Allí el debate si acaso se centra en mantener o no la suelta la noche del sábado, ante la masificación que genera después, reconocía el nuevo alcalde, Alex López. A las sueltas por la tarde de jueves a domingo, se suman otras por la noche el viernes y el sábado. La partida asciende a 14.000 euros sobre los 100.000 de las fiestas.

Pablo Arcelus ha sido el concejal de Cultura y Fiestas en el último mandato en Barañáin y antes, como portavoz de UPN, defendió la vuelta de las vaquillas y lo presentó en el programa electoral. Todavía sin cometido asignado en este mandato, le ha tocado dirigir la comisión que incluyó de nuevo las vaquillas. “Estoy orgulloso de haber contribuido. El año pasado se valoró la vuelta de las vaquillas como uno de los actos con más aceptación en las fiestas. Atraen público local y de fuera y la hostelería lo agradece porque repercute. Genera atracción entre los más jóvenes y también abuelos y nietos. De aquí y de otros sitios”, reflexionaba ayer. En Barañáin la partida de espectáculos taurinos suma 8.485 euros sobre un presupuesto de 110.585 euros.

Manuel Romero, alcalde de Aranguren desde 1998 y antes en el concejo de Mutilva, formó parte de la comisión que en 1977 trajo las primeras vacas a la entonces Mutilva Baja. Un grupo de jóvenes que prepararon un programa y buscaron la logística y financiación y que encontraron la colaboración de Ángel Macua, de Larraga. “No pudimos reunir el dinero acordado, 30.000 pesetas, pero nos dijo que no nos preocupáramos. Que ya lo conseguiríamos. Desde entonces vienen a Mutilva. Es una fiesta arraigada y cuidada. Seleccionan animales que corren y no embisten contra los tablones. Hemos ido adaptándonos a la normativa de seguridad, tras empezar con tablones y andamios que nos dejaban empresas. Doce personas trabajan en el recorrido para vigilar que no entren menores y demás. Y atraen público del valle, de Pamplona, sobre todo Mendillorri. Y no se ha dado el debate sobre el maltrato. Si se da, se afrontará y se verá”, explicaba este viernes. La partida asciende a 6.600 euros, a parte del mantenimiento del tablado y el personal municipal.