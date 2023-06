"Veía las paredes acercarse hacia mí"

avenida de Zaragoza en dirección sur (Yo estaba dentro del coche y veía como en las películas a las paredes venirse hacia mí. Luego ya saltó el airbag y cerré los ojos, hasta que empecé a ver salir algo de humo y pensé que aquello podía explotar”. El trayecto de esta conductora pamplonesa de 50 años para recoger a su hijo del colegio este pasado martes a mediodía fue de todo menos cotidiano. Según relata, mientras circulaba por laen dirección sur ( Noáin ), accedió a la rotonda de la confluencia con la calle Sadar detrás de una villavesa. “El semáforo que queda a continuación se puso en rojo y la villavesa frenó”, cuenta. Ella también detuvo la marcha pero el autobús que también iba en ese carril, tras ella, no lo hizo, e impactó su parte delantera, arrastrando su coche contra la villavesa de delante y ‘emparedando’ el vehículo. “Me hicieron un sandwich.. Luego ya saltó el airbag y cerré los ojos, hasta que empecé a ver salir algo de humo y pensé que aquello podía explotar”.

En realidad desde el primer momento vio que, a pesar de lo aparatoso, no había sufrido lesiones de gravedad. “Intenté abrir la puerta y lo conseguí al tercer intento. Salí andando y al ver cómo de escachuflado había quedado el coche me quedé pensando si de verdad había salido yo de allí dentro”. El coche ha quedado muy dañado, “siniestro total”, muy deformado tanto en la parte delantera como en la posterior, pero el habitáculo donde ella se encontraba aguantó. “Gracias a Dios la parte donde yo estaba no se aplastó. El conductor de una furgoneta que vio todo el accidente porque circulaba por el carril interior de la rotonda se bajó y vino hacia mí, mirando el coche me dijo: Tranquila, que estás viva”.