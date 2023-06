Adriana Ollo: "Las fotos del archivo de Diario de Navarra son una oportunidad para ver cómo ha cambiado Pamplona"

amiga de la arquitectura, de las casas, de su historia y la de sus gentes. Se la imagina una paseando con esa mirada tan discreta como profunda, desentrañando cada fecha y cada nombre de la esquina que cruzamos a diario, del edificio añejo que ha rodado despacio vidas y costumbres. Se desenvuelve en los archivos como quien nada en aguas mansas, habita cómoda en las hemerotecas, donde siempre halla un nuevo dato que le acerca más a Adriana Ollo es una periodista. Se la imagina una paseando con esa mirada tan discreta como profunda, desentrañando cada fecha y cada nombre de la esquina que cruzamos a diario, del edificio añejo que ha rodado despacio vidas y costumbres. Se desenvuelve en los archivos como quien nada en aguas mansas, habita cómoda en las hemerotecas, donde siempre halla un nuevo dato que le acerca más a Pamplona , la ciudad en la que nació hace 64 años y donde ha desarrollado su carrera profesional, en Diario de Navarra , casi siempre en el área de información municipal.

El 26 de junio presenta el libro ‘Cuando cambió. Pamplona Un siglo de transformaciones’ una recopilación de 85 capítulos de los 423 que suma la serie ‘Cuando cambió’ en trece años. Comenzó con ella en 2010 y prevé continuar, como una bisagra con su profesión en su etapa de retiro, madre de dos hijos y abuela de una niña de dieciséis meses.

La primera página de la serie se publicó el 2 de marzo de 2010, con una imagen de la Estafeta antes de su peatonalización y tras ella. La última, este abril, ilustraba la transformación del barrio de Lezkairu.

¿Cómo empezó la sección?

Antes comenzó otra sobre el patrimonio catalogado municipal. Y hay tantas fotos en el archivo de Diario de Navarra que nos pareció una oportunidad buscarlas y ver cómo había cambiado la ciudad, basándonos en el archivo fotográfico del periódico, que es inmenso. Era una pena que estuvieran guardados, sin que las gente viera, porque muchas personas no las han conocido. Pero el precursor fue José Miguel Iriberri que a principios de los años 80 inició ya la sección ‘La ciudad de ayer a hoy'.

La arquitectura, la trama urbana, ha sido puntual en su carrera.

Sí, no sé por qué pero me ha gustado y en el área de Urbanismo, que visitaba casi toda las semanas por trabajo, era algo que me llamaba la atención, no sólo por el hecho del edificio en sí, que a lo mejor parece algo simple, te gusta o no, sino por todo lo que hay detrás, muchas veces te preguntas quién vivía allí o qué se hacía en aquel lugar. Es la vida de la ciudad.

¿En qué archivos ha investigado?

En el archivo municipal sobre todo, que hasta antes de la pandemia era más entretenido, disponías de un montón de tomos por calles y por años. Tú misma los buscabas y de ahí surgían más cosas. A raíz de la pandemia los retiran y tienes que pedir algo concreto, el número tal de la calle equis.

Quiero agradecer al personal del archivo municipal y a los fotógrafos del periódico porque no es fácil su trabajo en esta serie. Quieres que la foto tenga el mismo encuadre y a veces descartas una propuesta porque es imposible hacer la comparativa por la vegetación, por la estación...

La sección refleja la evolución de la propia ciudad. Le podía tentar centrarse en el casco Antiguo de la ciudad, pero se ha extendido también a los barrios.

Baines en Marcelo Celayeta. Sí. Pero hay varios más difíciles, la Rochapea por ejemplo, que ha cambiado muchísimo, pero cuando vas a buscar al archivo, si quieres un sitio concreto, no esta numerado. Te indica la calle, Marcelo Celayeta, por ejemplo, pero no el número. Llevo mucho tiempo buscando donde estaba pacharán

Recuerdo en el cine Amaya, que estaba en Marcelo Celayeta. Tenía la foto, pero no sabía concretamente dónde estaba. A lo mejor bajas un día, preguntas a gente y siempre te encuentras a alguien que te indica. En la Rochapea me ha sucedido más. Bajar y preguntar. Pues no he podido localizar pacharán Baines en Marcelo Celayeta. Sabía más o menos el número, pero el archivo no lo precisa y es imposible porque hay cientos. Pero sí, te vas abriendo a los barrios y datos hay de casi todos, aunque Rochapea y San Jorge es más complicado. De época moderna sí, de edificios antiguos que han desaparecido, más difícil. Y muchas veces lo compaginas bajando al mismo barrio.

Concluida su trayectoria laboral como periodistas, ¿continúa en el archivo como ciudadana?

Sí, a mí por lo menos que engancha y lo complementas también con la hemeroteca del periódico. Si tienes una fecha concreta de algún edificio que se construye, de un derribo que hubo un poco conflictivo, lo encuentras en el periódico porque tal vez se ha debatido en algún pleno. En el edificio Aurora, por ejemplo, se discutió en un pleno por la altura del edificio, que no estaba permitida entonces. Se debatió el permiso... bueno, eso te lleva a más cosas.

¿Cómo surgió la idea de publicar la serie en un libro?

Fue hace bastante tiempo. Pero al periódico le ha parecido adecuado y para mí es un regalo que se pueda publicar. La pena es que ha habido que hacer una selección, de 423 a 85. Ha sido lo más difícil. Hay muchas que se han quedado fuera.

¿Qué nos aporta este libro?

plaza de toros antigua, de antes de 1921. Y te sirve para ubicar cómo era la ciudad antes. Es inimaginable pensar que la plaza de toros estaba donde está ahora la entrada de Diputación y Carlos III. Para todo esto está muy bien la página en internet del de Sitna, el comparador que viene fenomenal porque tú pones un año y puedes compararlo con la actualidad del edificio. Por ejemplo lo del cine Amaya lo habría buscado más fácil. Es un comparador de mapas. A quien ha seguido la sección es recordar y a quien no la ha conocido entiendo que es ver cómo ha evolucionado la ciudad a lo largo de casi un siglo. La foto más antigua que aparece en el libro es la. Y te sirve para ubicar cómo era la ciudad antes. Es inimaginable pensar que la plaza de toros estaba donde está ahora la entrada dePara todo esto está muy bien la página en internet del Gobierno de Navarra , el comparador que viene fenomenal porque tú pones un año y puedes compararlo con la actualidad del edificio. Por ejemplo lo del cine Amaya lo habría buscado más fácil. Es un comparador de mapas.

¿Qué rincón de la ciudad enseñaría a su nieta?

De momento parques y jardines. Creo que tenemos una ciudad que es una gozada para caminar. Luego le llevaría tal vez a donde han vivido sus abuelos.