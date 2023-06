Cristina Ibarrola, sobre los incidentes de la calle Curia: "No van a acabar con la procesión"

El 7 de julio, durante la procesión, subirá con el resto de ediles la, donde el radicalismo muestra su cara más violenta. “Es una pena que EH Bildu, que está teniendo un apoyo considerable no sea capaz de parar situaciones como la de Curia. Me parece lamentable que en una ciudad como Pamplona no pueda salir la corporación en el día grande de la ciudad sin insultos, sin agresiones. No vamos a dejar que acaben con la procesión”, considera.