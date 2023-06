Cristina Ibarrola: “Sería una broma que Koldo Martínez llegase a alcalde”

UPN vuelve a ser la lista más votada con 9 concejales el 28-M (30,3%), pero le sigue muy de cerca EH Bildu, con 8 concejales (el 27,4%). ¿Cómo valora los resultados una semana después?

Yo estoy contenta por ser la fuerza más votada y porque Pamplona haya decidido apostar por que sigamos gobernando la ciudad. Han entendido que el mejor proyecto era el nuestro. También es cierto que merecíamos un mayor respaldo y me entristece que Bildu siga teniendo tanto apoyo. Creo que es fruto de la normalización o blanqueo que le ha dado e l PSOE . Pero estoy convencida de que lo podemos cambiar cuando gobernemos. Tendremos un mayor apoyo posterior.

Salvo en 1979 cuando UPN fue cuarta fuerza y Herri Batasuna (precedente de una parte de EH Bildu), segunda, nunca había estado tan cerca el nacionalismo del regionalismo en Pamplona. ¿Todo es atribuible a ese “blanqueamiento” del PSOE?

Y también a la polarización de dos alternativas reales que ha habido en estas elecciones. EH Bildu es inteligente y durante la campaña ha escondido todos los temas identitarios, la imposición de banderas... Todo lo que le importa. Pero ya sabemos y tenemos experiencia: cuando gobiernan, lo que les interesa sigue siendo lo mismo.

En todo caso, UPN sigue siendo la lista más votada y con posibilidades de que usted se convierta en alcaldesa el 17 de junio. ¿Lo ve ahora factible?

Tengo mucha cautela ante cualquier situación. Casi seguro no la conoceremos hasta el último momento. La única alternativa a que yo no sea alcaldesa pasa solo por un acuerdo del PSN con EH Bildu. Le pongan la cara que le pongan, no hay otra posibilidad porque no dan los números. El PSOE ha dicho que no lo va a hacer. Quiero confiar que los resultados que han tenido a nivel nacional les han hecho reflexionar. No creo que vayan por buen camino de la mano de EH Bildu ni a nivel nacional ni en Navarra ni en Pamplona.

Elma Saiz le dijo en el debate de Diario de Navarra y mirándole a los ojos que no iba a hacer alcalde a Asiron. ¿Le cree?

Hasta ahora no he creído demasiado en la palabra del PSOE. Pero están en juego otros intereses para ellos que les marca. Su fracaso a nivel nacional les está haciendo reflexionar. Puede que eso sea lo que cambie. Espero que les sirva como punto de reflexión para un cambio de política en Navarra, en Pamplona y en España. Será bueno para todos los ciudadanos. Porque a mí me da mucha pena que el PSOE nos ponga al mismo nivel que EH Bildu. El PSN tiene que volver a políticas moderadas que han permitido que esta ciudad progrese.

¿Concibe la opción de Koldo Martínez (Geroa Bai) como alcalde apoyado por Bildu, PSN y Contigo Navarra?

Todo pasa por el acuerdo entre el PSN y Bildu. Le pueden poner la cara de Koldo o la de Txema Mauleón con el cuerpo de Asiron. ¿Con qué concejales va a gobernar Koldo Martínez o Txema Mauleón? Es una especie de aberración democrática que alguien que tiene 5.000 o 7.000 votos, el 5% o el 7% de los votantes, aspire a ser alcalde. Solo puede hacer que los ciudadanos no crean en el sistema democrático. Es una broma, un absoluto sinsentido.

Elma Saiz (PSN) le recriminó en el debate de Diario de Navarra su cargo de libre designación durante el gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai) con EH Bildu. ¿Qué tiene que decir?

Pues que no se metía solo conmigo, sino con más de 600 cargos de libre designación que hay en el departamento de Salud. Son jefaturas de servicio, de sección o de unidad. Y de hecho, me han llegado muchas quejas de médicos y enfermeras que no sienten que estén ocupando un cargo político. Yo en ningún momento aceptaría un puesto político de EH Bildu.

¿Está configurando un equipo de gobierno?

Estoy preparada desde antes de las elecciones para todos los escenarios. Tengo mi cabeza ordenada para gobernar mañana si hace falta y para un posible no. Pamplona sigue siendo gobernada ahora por UPN y tampoco tengo una prisa brutal para modificar la estructura de gobierno el primer día. Podemos gobernar unas semanas con la estructura actual.

Si logra gobernar lo hará en minoría y, por tanto, obligada a entenderse con el PP, que ya les tienden la mano, y sobre todo, con el PSN. ¿Tendría ante sí una legislatura complicada?

Desde el inicio de la campaña, sigo con la misma postura. Se puede gobernar como la lista más votada con un diálogo abierto, acuerdos y consenso con otras formaciones para proyectos que sean buenos para la ciudad.

¿Se plantea una oposición dura si no logra la alcaldía?

Si no soy alcaldesa será porque gobierna Bildu, no sé si con Asiron de alcalde. Y estamos tan en las antípodas que estoy segura de que será una oposición dura.

¿Se ha arrepentido en algún momento de abandonar el ejercicio de la medicina?

No. Nunca. Y llevo 16 años fuera del ejercicio de la medicina. Me encanta mi profesión y la sigo ejerciendo con la gente cercana. Me apasionó la gestión sanitaria y me va a apasionar la política municipal. Estoy segura.