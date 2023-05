Losde gran porte que han causado ya dos sustos enpor caída de ramas han sido sometidos una profunda poda. Durante las dos últimas semanas, el servicio de zonas verdes del Ayuntamiento de Pamplona ha talado uno de los ejemplares. Del resto de árboles ha cortado las ramas que por su tamaño, longitud y forma tienen mayor riesgo de desprendimiento. “. Ya se valorará posteriormente una actuación más drástica en función de cómo evolucione”, señalan desde el área de Conservación Urbana. Esta actuación no convence a buena parte del vecindario, que reclama al consistorio la retirada de estos ejemplares y su sustitución por otros más seguros y que no causen problemas en el pavimento.

Personal de Eulen, empresa encargada del mantenimiento de jardines, ha realizado varias jornadas de trabajo para aligerar el peso de El 6 de mayo por la tarde, se desgajó y cayó sobre la acera una rama de uno de estos álamos . Jesús, vecino del barrio, se encontraba en el lugar y sufrió rasguños en el brazo. Al lugar acudió la Policía Municipal y una ambulancia, que atendió a este vecino, que presentaba un estado de nerviosismo. No es para menos porque el 27 de abril también fue testigo de la caída de una rama cuando paseaba por la acera con su silla de ruedas . “Por dos veces he salvado la vida de milagro. Me tiembla todo el cuerpo cada vez que lo pienso. Ahora me cuesta conciliar el sueño”, expresa Jesús.