Segundo susto en 10 días por la caída de una gran rama en Orvina

"No sé si es que estoy gafado o qué. Esto no es normal". Por segunda vez en 10 días, un vecino del barrio pamplonés de Orvina se ha llevado un buen susto por la caída de una rama de uno de los álamos blancos de la calle Ezcaba. "Estoy muy nervioso. Han venido varios vecinos a tranquilizarme. El ayuntamiento tiene que hacer algo de una vez", ha expresado Jesús.

Como en el día de la marmota, los hechos han sido muy parecidos a los del 27 de abril. Jesús, que se desplaza en silla de ruedas, paseaba este sábado por la tarde con su perro. Justo delante se ha caído una rama que le ha golpeado en el brazo, haciéndole unos rasguños. "Si me cae en la cabeza me mata", ha afirmado. No se trata del mismo árbol de la semana pasada, ya que los servicios municipales de jardinería lo talaron. Es un árbol situado a unos 10 metros de distancia, junto a la zona de aparcamientos de la calle Azoz.

cedida

En esta ocasión, el calibre de la rama era menor, de unos 20 centímetros, pero ha causado daños en uno de los vehículos aparcados. En esta acera hay un banco, en el que afortunadamente no había nadie sentado. Los vecinos han dado aviso a la Policía Municipal. El malestar y la indignación entre los residentes de la zona era más que palpable. "Llevamos tiempo quejándonos al ayuntamiento y no hacen absolutamente nada. Es evidente que estos ejemplares están en mal estado, tienen ramas de mucho grosor y gran peso que son un auténtico peligro, como ha quedado demostrado", ha señalado uno de los vecinos que se ha acercado al lugar.