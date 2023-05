Ibarrola dice que trabajará para acabar con el sistema de gestión de basuras, "que es lo contrario a sostenible"

candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola, se ha comprometido a trabajar para acabar con el actual sistema de gestión y recogida de basuras "impuesto por PSN y EH Bildu en la Mancomunidad", "que es todo lo contrario a sostenible". "Lo único que está logrando es dejar más basura en las calles de nuestra ciudad", ha aseverado. La, se ha comprometido a trabajar para acabar con el actual sistema de gestión y recogida de basuras "impuesto por PSN y EH Bildu en la Mancomunidad",. "Lo único que está logrando es dejar más basura en las calles de nuestra ciudad", ha aseverado.

En un acto electoral este viernes, Ibarrola ha recriminado que "no es tampoco sostenible porque no mejora el bienestar de las personas; todo lo contrario, ya que supone un ataque frontal a la libertad de las personas". "Los ciudadanos no pueden estar controlados por la Mancomunidad para saber si reciclan o no", ha dicho.

Así, ha considerado que "UPN está a favor del reciclaje y la separación de residuos, pero no a través de la imposición". Además, ha criticado que se acuda a viviendas y a comercios "a recriminar a las personas que no reciclan como deben". "UPN aboga por la libertad y por la sensibilización en un tema tan relevante para todos como es la sostenibilidad", ha añadido.

Por otro lado, la candidata de UPN en Pamplona ha exigido a la Mancomunidad que mejore el sistema de taxis, "que funciona horrible". "Todos hemos visto lo imposible que es coger taxis en determinados puntos de Pamplona. Hay que mejorar ya esta gestión de los taxis porque se está dando un muy mal servicio al ciudadano", ha concluido.