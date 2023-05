Un plan foral de vivienda en Beloso enfrenta a Gobierno y Ayuntamiento

Echavacoiz o las 4.000 que promoverá el Donapea, cuando los caminos de ambas administraciones han confluido no ha sido precisamente para alcanzar acuerdos. A los desencuentros que se han producido estos cuatro años entre el equipo de gobierno municipal de NA+ y el Ejecutivo foral con la Ripa de Beloso y la ruptura del acuerdo con Nasuvinsa para impulsar VPO y VPT en cinco barrios de la ciudad ahora se suma un nuevo capítulo: 225 viviendas de protección a las que la Comisión de Ordenación del Territorio (COT) ha dado el visto bueno en el solar que también en Beloso, en la esquina entre la carretera Sarriguren y Badostáin, dejará Policía Foral cuando traslade su comisaría a Aranguren. En una legislatura marcada por el anuncio de grandes proyectos de viviendas, como las futuras 10.000 que impulsará el Gobierno en torno ao las 4.000 que promoverá el Ayuntamiento de Pamplona en el nuevo barrio de, cuando los caminos de ambas administraciones han confluido no ha sido precisamente para alcanzar acuerdos. A los desencuentros que se han producido estos cuatro años entre el equipo de gobierno municipal de NA+ y el Ejecutivo foral con lay la ruptura del acuerdo conpara impulsar VPO y VPT en cinco barrios de la ciudad ahora se suma un nuevo capítulo: 225 viviendas de protección a las que la Comisión de Ordenación del Territorio (COT) ha dado el visto bueno en el solar que también en Beloso, en la esquina entre la carretera Sarriguren y Badostáin, dejará Policía Foral cuando traslade su comisaría a Aranguren.

Y el Ayuntamiento se opone porque quería que los terrenos siguieran dotacionales y de titularidad municipal, a cambio de ceder al Gobierno unas parcelas en la avenida de Cataluña, en Arrosadía, donde ya estaba redactado el proyecto constructivo de estas 225 viviendas desde mayo de 2019. Pero se ha denegado este permiso y, para enfado de la alcaldía de NA+, se impulsará un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de cara a levantar bloques de seis alturas, lo que el equipo de gobierno considera una injerencia a la soberanía de Pamplona.

Oposición vecinal

Una falta de entendimiento entre el departamento de Jose María Aierdi y el área municipal de Urbanismo de Juan José Echeverría (NA+) que ya se produjo desde el inicio de la legislatura con el proyecto de viviendas de alquiler social en la ripa de Beloso impulsado en el anterior mandato con alcaldía de EH Bildu desde Nasuvinsa, la sociedad pública que gestiona el suelo foral. Pero la construcción de cuatro bloques con 193 viviendas de alquiler social topó con una fuete oposición vecinal para quienes se iba destruir un paraje de gran valor ambiental. El departamento para mitigar las críticas anunció que reducía a la mitad las viviendas: 93 en dos bloques; pero según los tres partidos de la oposición (EH Bildu, PSN y Geroa Bai), el Ayuntamiento ya con alcalde de NA+ demoraba la licencia de obra con excusas técnicas.

Desde NA+ se replicó que el proyecto presentado carecía de aspectos tan importantes como la urbanización de la trasera de los inmuebles. Finalmente, el permiso municipal llegaba en agosto de 2022 y, en febrero de este año, Nasuvinsa anunciaba la adjudicación de las obras por 15,8 millones de euros. Y mientras se finiquitaba este capítulo, otro frente permanecía abierto: la subasta de terrenos en cinco barrios de la ciudad que iba a impulsar Nasuvinsa para la construcción de vivienda pública, merced al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento. Se habló incluso de medio millar de pisos acogidos a estos precios de protección oficial o de precio tasado.

En el pleno de febrero de este año, Juan José Echeverría explicó que la firma del convenio se había abortado porque Nasuvinsa quería que las 150 viviendas de alquiler social vendiera a una firma privada tras 75 años de gestión pública. “Les cedemos gratis el terreno y resulta que el dinero de lo que saquen con el suelo y las promociones se lo quedan ellos. ¿Y Pamplona?”, criticó el edil de Urbanismo.

Así que en marzo, el Ayuntamiento anunciaba que asumía él mismo el la subasta de los solares de Arrosadía, Buztintxuri, Echavacoiz, San Jorge y Txantrea para construir 635 viviendas, de las que 304 serán de precio protegido con 104 de ellas en régimen de alquiler. Para la licitación, se hicieron lotes mixtos, de VPO y VPT junto a vivienda libre. Según expuso el Ayuntamiento era la única fórmula para garantizar la viabilidad del proyecto. “Tal y como ha fijado la ley el coste del módulo de la protegida, a las constructoras no les resulta rentable por lo que no acuden a sus licitaciones. Pero si combinamos las dos, obtienen beneficio”. Y añadió que habían puesto como condición que primero se hiciera la vivienda pública

No vio la bonanza de la operación ni el consejero Jose Mari Aierdi ni la oposición. Para el primero, con el respaldo de los grupos municipales de EH Bildu, PSN y Geroa Bai, el equipo de gobierno de NA+ simplemente favorecía la especulación en política de vivienda dejando en manos de promotores privados la gestión y propiedad del suelo. “Llevamos dos legislaturas apostando por fortalecer e incrementar el parque público de vivienda en nuestro propio suelo o en parcelas municipales cuyos ayuntamientos nos ceden para pro mover vivienda pública asequible sin perder el control ni titularidad del suelo”.

Maya dice que se acordó ceder Beloso por terrenos urbanos en Arrosadía

“En varias reuniones entre el Ayuntamiento y el gobierno se había acordado la posibilidad de mantener el uso dotacional de la actual ubicación de la Policía Foral en Beloso para usos dotacionales determinados por el Ayuntamiento de Pamplona que a cambio cedería las viviendas de la avenida de Cataluña al Gobierno”, afirmó este miércoles el alcalde Enrique Maya, en la convocatoria de prensa que, de forma urgente, hizo NA+ por la mañana. “Estas viviendas van a suponer una muralla de más de 6 pisos de altura en una gran manzana sin apenas espacios libres situada al borde del talud sobre las casas del Camino viejo de Sarriguren que acaban de empezar su proceso de rehabilitación con un proyecto de ayudas europeas liderado por el Ayuntamiento”. Un plan que, afirmó el primer edil, contaba con un informe negativo del propio departamento de Ordenación del Territorio. Pero, según Maya, han preferido dejar a los actuales vecinos tapados. ¿Por qué? Quizá como venganza por la subasta de solares tras romper con Nasuvinsa, aventuró el primer edil

Unas declaraciones que el consejero de Vivienda calificó de “postureo electoral”. José Mari Aierdi aseguró que tal y como están proyectadas las viviendas de la avenida Cataluña no son legales porque pertenecen al PSIS de la UPNA y el suelo es educacional por lo que habría que sacarlas de ese plan supramunicipal. Sobre la injerencia en la soberanía de Pamplona, el consejero dijo que a Maya no le pareció mal el PSIS de Salesianos “en el que todas las viviendas que se acometían, 500, eran libres”.

También quiso salir al paso sobre la afirmación del alcalde pamplonés de que era la réplica a la ruptura del acuerdo con Nasuvinsa. El consejero aseguró que el PSIS de Beloso comenzó en 2021, cuando la decisión del Consistorio sobre la venta de suelo ha sido en 2023. “Yo no soy bruja y no tengo la varita mágica que me diga qué va a pasar dos años después”, afirmó Aierdi.