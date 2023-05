Saiz (PSN) apuesta por la "vivienda accesible" en todos los barrios frente al modelo de "vivienda de lujo" de UPN

candidata del PSN a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz, ha apostado por que "todos los barrios" de la ciudad "tengan vivienda accesible" en contraposición, ha dicho, al modelo de "viviendas de lujo" de UPN. La, ha apostado por que "todos los barrios" de la ciudad "tengan" en contraposición, ha dicho, al modelo de "viviendas de lujo" de UPN.

En declaraciones a los medios de comunicación, Saiz ha afirmado que hay "dos modelos absolutamente distintos" representados por UPN y el PSN. "Nuestro modelo no es el de viviendas de lujo en el centro de la ciudad con un precio como mínimo de medio millón de euros", en referencia a las viviendas construidas en el solar de Salesianos.

"Nuestro modelo es lo que significa la redistribución, una ciudad equilibrada, inclusiva, donde todos los barrios y también el centro de la ciudad tengan vivienda accesible, sobre todo para los jóvenes y colectivos desfavorecidos", ha destacado.

En este sentido, ha señalado que es "fundamental" la "colaboración entre administraciones". "No se puede gobernar en cuestiones tan importantes como la vivienda de espaldas a las administraciones, hay que colaborar con las administraciones para que esto sea, no un negocio, sino un derecho", "si no tenemos vivienda no tenemos ciudad".

Al respecto, Saiz ha planteado "un plan de choque de 300 viviendas, de manera equilibrada, de vivienda protegida en todos los barrios". A medio plazo, ha señalado, "15.000 viviendas en Donapea y Echavacoiz, de las cuales por lo menos la mitad sean vivienda protegida".

Además, ha apostado por la rehabilitación y ha destacado que "vamos a aprovechar todo lo que tengamos en nuestra mano", en referencia a los fondos europeos, "para que el urbanismo sea regenerador y rehabilitemos, extendamos ayudas a los barrios para rehabilitar y hacer una ciudad inclusiva, equilibrada, solventando de una vez por todas el problema del acceso a la vivienda".

Ha sido preguntada por las críticas del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que ha calificado de "deslealtad" la negativa del Gobierno foral de modificar el PSIS de la UPNA para la construcción de 275 viviendas en la avenida de Cataluña, mientras que se ha aprobado otro PSIS para el traslado de la Policía Foral a Aranguren y la construcción de 225 viviendas en el actual solar de Beloso y ha contestado que es Maya quien "tendrá que explicar quién ha roto las negociaciones y la colaboración en este sentido".

Según ha dicho, el alcalde "tiene que explicar por qué hay esa ruptura de la colaboración entre administraciones para facilitar que haya vivienda también en el centro de Pamplona en un entorno como puede ser Beloso". "¿Qué es lo que pasa, que el modelo que defiende UPN es que no se pueda construir vivienda protegida en Beloso, que en el centro de la ciudad no pueda haber vivienda protegida, que no pueda haber una redistribución a lo largo toda la ciudad? ¿Ese es el problema?", se ha preguntado.