La jueza envía a prisión a la detenida por matar a su expareja en la Rochapea

La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Pamplona ha decretado elpara la mujer detenida por matar de una cuchillada a su expareja en la Rochapea . La mujer, Y.A.P., de origen cubano y de 31 años, ha sido conducida a primera hora de esta tarde al Palacio de Justicia tras dos días detenida en comisaría de Policía Municipal de Pamplona , donde no prestó declaración para explicar su versión de lo ocurrido. En el juzgado sí que lo ha hecho.y que la cuchillada mortal no fue intencionada. En su comparecencia, ha explicado que todo ocurrió durante una discusión en la cocina del piso, que ella tenía el cuchillo levantado en una mano, y que fue cuando él se abalanzó sobre ella cuando se produjo la herida en el pecho. No ha querido responder por qué acudió al domicilio de la víctima ni aclaró el motivo de la discusión. Sobre por qué cogió el cuchillo, dijo que porque la víctima había cogido una piedra.