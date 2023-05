La víctima de la Rochapea recibió una única cuchillada en el pecho

policía continúa con la investigación del única herida en el pecho provocada con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, y que desencadenó su muerte en el portal del inmueble. La Policía Municipal de Pamplona, encargada de la investigación, detuvo a su expareja, una mujer de 31 años de origen cubano. Se espera que entre hoy y mañana sea puesta a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital navarra. Ladel crimen cometido el miércoles por la tarde en un piso de la Rochapea en Pamplona. La autopsia ha determinado que la víctima, un pamplonés de 45 años , presentaba una, y que desencadenó su muerte en el portal del inmueble. La Policía Municipal de Pamplona, encargada de la investigación, detuvo a su expareja, una mujer de 31 años de origen cubano.de Instrucción nº 1 de la capital navarra.

La policía sigue revisando las cámaras de seguridad de la zona para acreditar los movimientos de la mujer, Y.S.P. Ella no vivía en el domicilio de la Rochapea donde la víctima, Raúl Sierra Pérez, residía de alquiler, pero el jueves por la mañana sí que fue hacia allí. En el momento del crimen, la hija que tenía en común la pareja no se encontraba en el domicilio, ya que no reside en este piso: la detenida tenía la custodia y él la veía en régimen de visitas.

Según las primeras investigaciones, la mujer habría apuñalado al hombre en el domicilio, un tercer piso del número 6 del Parque de los Enamorados. Él salió huyendo hacia el portal, donde se desplomó por las lesiones internas sufridas. La arrestada trató de taponarle la herida y pidió socorro. Dos viandantes acudieron en su ayuda y telefonearon a Sos Navarra. La Policía Municipal de Pamplona arrestó a la mujer en el mismo portal.

En el piso, los investigadores no encontraron indicios de violencia previa. Está previsto que la Policía Científica de la Policía Nacional complete hoy la inspección ocular en el lugar de los hechos en busca de más evidencias. Cuando el atestado esté finalizado, será remitido al juzgado. También será puesta a disposición judicial la arrestada, que no ha declarado ante la policía.

Con respecto a la relación que mantenían víctima y detenida, esta se había roto hacía más de un año. Él tenía en vigor una orden de alejamiento con respecto de la arrestada tras haber sido condenado hace un año a 44 días de trabajos en beneficio de la comunidad como responsable de un delito de maltrato habitual.