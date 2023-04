Respaldo unánime para que la Mancomunidad asuma la red comarcal de bicicletas públicas

La Mancomunidad aprobó este jueves por unanimidad de la asamblea modificar sus estatutos con el fin de asumir la movilidad y poder extender así la red de bicicletas eléctricas de alquiler a toda la Comarca. Es un paso más en un proceso todavía largo que precisa del visto bueno de al menos un tercio de los 50 ayuntamientos integrantes en la entidad, al margen de que vayan a contar o no con el servicio de bicicletas. El acuerdo se deberá adoptar por mayoría absoluta.

La de este jueves de incipiente bochorno fue una mañana densa en la sede de la Mancomunidad. Hubo comisión Permanente, de cuentas, junta general y finalmente asamblea. La legislatura está casi tan consumida como esta primavera vestida de verano, pero la de ayer no fue la última asamblea. El presidente David Campión anunció otra para el 25 de mayo, solo a cuatro días de las elecciones municipales. La premura responde a la necesidad de licitar el concurso del transporte urbano comarcal, un contrato prorrogado desde finales de 2019 con TCC (Transports Ciutat Comtal).

De vuelta a las bicicletas, David Campión explicó que los estatutos de la Mancomunidad datan de 1990 e incluyen el transporte de viajeros, pero no la movilidad, un punto necesario para ampliar la red actual, implantada solo en Pamplona por iniciativa de su ayuntamiento. Subrayó que la modificación de estatutos “es un paso fundamental para que los ayuntamientos puedan ceder sus competencias” y explicó que habrá “un modelo de acuerdo, algo similar a lo que se ha hecho en el monte Ezkaba”. “El camino es largo, pero no nos tiene que desanimar y aprovecharemos los meses de verano para la preceptiva exposición pública de este acuerdo por espacio de un mes en los ayuntamientos”, indicó que después, una vez resueltas las posibles alegaciones, tendrán que dirimir cómo encajar la red, algo que “tiene cierta complejidad”, según han comprobado en otras ciudades como Bilbao o Madrid. “Pero sería ridículo no hacerlo y los ciudadanos no nos perdonarían coger una bici en Barañáin, dejarla en Pamplona y tener que montar en otra de una empresa diferente, hay que conseguir algo conjunto”, concluyó.

Juanjo Echeverría, portavoz de Navarra Suma, matizó que apoyan modificar los estatutos para incluir “no la movilidad en su conjunto, sino la referida al servicio de bicicletas eléctricas”.

Por su parte, Manolo Romero, portavoz de los Independientes, añadió: “El esfuerzo es fundamental, nos tenemos que implicar como ayuntamientos y como mancomunidad”.

Una vez que los plenos den el visto bueno a la propuesta, la modificación de estatutos se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. Después, los ayuntamientos mugantes con Pamplona y los que deseen sumarse a la red deberán ceder, uno por uno, las competencias.

Entretanto, el PMUS sigue sin activarse.

Navarra Suma pide exigir daños a Nasuvinsa por los terrenos de Imárcoain

Navarra Suma pide exigir daños a Nasuvinsa por los terrenos de Imárcoain

En una moción presentada en la asamblea Navarra Suma instó al presidente de la Mancomunidad "a iniciar el procedimiento de cuantificación de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de compraventa por parte de Nasuvinsa e inicie la reclamación". Se refieren al solar para la construcción de la planta de residuos en Imárcoain. Expuso Juanjo Echeverría el perjuicio económico que supone para la Mancomunidad "la mala gestión del gobierno". "El timador es el culpable, pero el timado también tiene parte de culpa porque alguien nos ha vendido un terreno en el que todavía no se puede edificar", subrayó. "Y eso supone mucho dinero por la penalización de los vertidos", añadió.

David Campión indicó que el retraso acumulado para el inicio de las obras ronda los seis meses. “El PSIS se ha solventado, el proyecto está aprobado en mayo y la autorización de las obras a final de mes o en junio”, afirmó. Echeverría sostiene que el retraso es mayor. “Habéis anunciado que empezabais la planta muchas veces”, añadió.

La moción contó con 17 votos a favor y 28 en contra.