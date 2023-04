Este lunes se abre la inscripción para los cursos intensivos de natación infantiles de junio y agosto

Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con la Federación Navarra de Natación, abre este lunes primero de mayo la inscripción para los cursos de verano intensivos de natación infantil. Estos cursos se desarrollan en los meses de junio y agosto en las piscinas de Aranzadi, Guelbenzu y Aquavox – San Jorge. La actividad está dirigida a niños y niñas mayores de 5 años (nacidos en 2018 o años anteriores) y se ofertan niveles de iniciación y perfeccionamiento. El, en colaboración con la Federación Navarra de Natación, abre este lunes primero de mayo la inscripción para los cursos de verano intensivos de natación infantil. Estos cursos se desarrollan en los meses de junio y agosto en las piscinas de Aranzadi, Guelbenzu y Aquavox – San Jorge. La actividad está dirigida a niños y niñas mayores de 5 años (nacidos en 2018 o años anteriores) y se ofertan niveles de iniciación y perfeccionamiento.

Las inscripciones se realizan de manera telemática en la web de la Federación Navarra de Natación y las plazas se completan por orden de solicitud una vez efectuado el pago con tarjeta de crédito. El precio de la actividad varía en función de la duración del curso y de si se cuenta con abono al centro deportivo: los importes son de entre 60 y 80 euros por curso. Las sesiones del curso son de 40 minutos.

Para elegir el nivel más adecuado, se ofertan tres niveles. El nivel 1 de iniciación está indicado para familiarizarse con el agua y se dirige a niños y niñas que no sepan nadar, tengan miedo al agua o no tengan autonomía suficiente para desplazarse en el agua sin material. Se recomienda a menores hasta los 7 años. El nivel 2 de iniciación busca afianzar el nado y se dirige a niños y niñas que han tenido contacto con el agua, no tienen miedo, cuentan con autonomía de desplazamiento y saben nadar sin apoyo de material al menos 5 metros. Este nivel se recomienda a partir de los 8 años. Por último, el nivel de perfeccionamiento se dirige a niños y niñas que pueden nadar un largo de la piscina sin dificultad y saben realizar respiraciones en el agua sumergiendo la cara. El objetivo es mejorar la técnica y el dominio acuático.

La oferta de cursos puede consultarse en la web www.fnn-nif.com y se detalla a continuación: