Fermín Alonso: "Le pedí a Ibarrola estar en puestos de salida, pero si confiaba en mí"

El número 5 de la candidatura del PP respondía de esta forma a las declaraciones de Cristina Ibarrola a Diario de Navarra . “La candidata de UPN ha omitido algunos detalles de nuestras conversaciones que me parece importante poner de relieve”, señala Alonso. “Mi duda era quedarme en el partido y cambiarlo desde dentro o darlo por perdido. Pero sin confianza me parecía imposible y no quería ser el adorno con el que vendieran una integración que no existe. Y así se lo expuse a Cristina”, afirma el exconcejal. Asegura que. “La conversación giró en torno a mi amistad con Sergio Sayas y si iba a pasarle información. Le dije que somos amigos, quedamos con cierta frecuencia, pero en esta legislatura nunca que le pasado información”, señala. Según Alonso,. “Quedamos que ya hablaríamos y concretaríamos. Le acompañé a la calle Jarauta, donde tenía un acto de las casas regionales, y nos despedimos”, afirma. Según el relato del exconcejal, en. “Al día siguiente le llamé por teléfono y le hice saber que no deseaba formar parte de la lista. Lo tenía claro. No le pregunté antes si contaba o no conmigo”, señala. Esta decisión, según Alonso, se la comunicó también al alcalde, Enrique Maya