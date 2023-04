Prisión para el detenido por atacar a otro con un destornillador en la entrada de una discoteca

ha enviado a prisión al hombre discoteca del barrio de La Milagrosa de Pamplona. La jueza, que imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, destaca que el arrestado, de origen colombiano, se encuentra en situación irregular en España, cuenta con un expediente de expulsión notificado en 2019 y ha sido detenido en otras tres ocasiones por lesiones, atentado y extranjería. En el juzgado, se ha acogido a su derecho a no declarar. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplonaal hombre detenido en la madrugada del sábado al domingo por agredir a otro en el cuello con un destornillador a las puertas de una. La jueza, que imputa un delito dedestaca que el arrestado, de origen colombiano, se encuentra en situación irregular en España, cuenta con un expediente de expulsión notificado en 2019 y ha sido detenido en otras tres ocasiones por lesiones, atentado y extranjería. En el juzgado, se ha acogido a su

El auto de prisión relata que el detenido se encontraba a las 4.15 horas del domingo a las puertas de la discoteca Caney, "metiéndose con varias personas". En un momento dado, lo hizo con la novia de la víctima, por lo que él medió, momento en el que el investigado comenzó a agredirle, "se agachó, recogió del suelo un destornillador y le causó lesiones en el antebrazo y un corte en el cuello". Antes, había agredido a otra persona, a la que provocó una incisión en un antebrazo y un arañazo.

En el atestado de la Policía Municipal , constan las declaraciones de los testigos, una grabación de las cámaras de seguridad y un parte médico que refleja que la herida del cuello tenía 5/6 cm de longitud y un 1 cm de profundidad. Además, tenía una fractura en el quinto metacarpiano.

La juez destaca que víctima y encarcelado no se conocían y que la actitud del investigado era "causar daño a quien se encontrara, sin motivo alguno". También resalta que la agresión no se detuvo con unos golpes, que cogió el destornillador para causar más daño y que los policías que actuaron reflejaron que resultó difícil separar al agresor de la víctima. "No dejaba de darle puñetazos", subrayaron.

Por todos estos motivos, el auto argumenta que procede decretar su ingreso en prisión, medida solicitada por la Fiscalía, para practicar otras pruebas y evitar que pueda huir. En este sentido destaca que está en situación irregular, no tiene un trabajo que pueda acreditar, ha dicho que es la pareja de hecho de una española pero es algo que no ha demostrado, y cuenta con un expediente de expulsión y tres detenciones. Asimismo, la jueza tiene en cuenta la gravedad de los hechos y la necesaria protección de la víctima.