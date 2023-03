"Recomendaría adoptar una mascota para niños con dificultad"

Existen momentos, vivencias, que cada persona explicaría de manera diferente. Experiencias que se sienten de una manera u otra atendiendo a quien lo experimente. Pero, dicho esto, siempre pueden darse conexiones, como la de interiorizar un mismo aprendizaje. Y es que ya lo dicen quienes tienen mascota: nunca sabes todo el cariño que puede darte un animal hasta que lo tienes.

Esta familia es una de las muchas que han decidido dar un paso y adoptar a lo largo de este año ya cerrado uno de los animales que aguardan una oportunidad en el centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona. Es la lección que, sin habérselo propuesto, sacan en claro en casa de María Auxiliadora Rodríguez Expósito.

Y basta detenerse a mirar para descubrir cómo se han compenetrado unos y otros logrando que la convivencia sea tan sencilla como enriquecedora. Especialmente cuando el deseo de tener una mascota era alegato diario en casa de esta familia de tres en Noáin. “Tengo dos hijas, de 14 y 11 años, y toda la vida me llevan pidiendo un gato”, rememora María.

Por problemas que no vienen al caso, la menor de las hijas, con necesidades especiales, no estaba atravesando un buen momento. “Vi que había llegado el momento y le desperté de madrugada para decirle que sí, que por fin íbamos a adoptar un gato”, cuenta.

Era 5 de octubre y apenas tres días después, ese mismo sábado, ya estaban en la Protectora tratando de encontrar a quien se convertiría su próximo pilar. “Fue casi un flechazo”, admite la madre. Porque, aunque ya habían visto desde la página web qué animales podían adoptar, lo cierto es que la “conexión tiene que darse”. Y como suele suceder, los planes se ven modificados casi sin pestañear. “Fuimos a por Nico, y Shana (un segundo gato) se nos cruzó en el camino”, ríe al recordarlo. Fue así como regresaron a casa siendo cinco.

Paso a paso, unos y otros se fueron haciendo a los nuevos. “Quería que mis hijas aprendieran que las responsabilidades son reales, además del bien a nivel terapia que Nico logró con mi hija mayor”, asegura María, que no deja de recomendar a quienes tengan dudas sobre si adoptar una mascota, que los beneficios inclinan la balanza.

La experiencia fue tan en positivo que en diciembre decidieron ‘ampliar’ de nuevo la familia. “Una segunda recaída hizo que buscáramos respuesta en la Protectora”. Decisión, de nuevo, “más que acertada”. “A pesar de estar enferma, nos llevamos a Eleonor, rebautizándola como Nica”.

Y desde entonces, las anécdotas salen solas. Que no sabes dónde está Shana, pues basta abrir el grifo de la ducha para que aparezca. “Le encanta jugar con las gotas de agua del grifo. Es nuestra llamada gatuna”, comparten.

Y así con otras tantas. “Si mi hija entra en una habitación y cierra la puerta, ya tenemos sinfonía de Nico, sin dejar de maullar hasta que le deja entrar. Son como una pareja, muy gracioso”, admite la madre. Y como guinda, afirma que ha logrado reducir el tiempo de pantallas gracias a los gatos. “Todos necesitamos una segunda oportunidad”.

108 MASCOTAS ADOPTADAS 2022

​​El Centro de Atención de Animales facilitó la adopción de 108 mascotas el año pasado, una cifra que implica un considerable incremento con respecto a los 87 animales que ‘encontraron’ familia en 2021. En concreto, 48 perros y 60 gatos hallaron su sitio entre las personas que se interesaron por los ejemplares rescatados en los últimos meses. Aunque son más habituales las adopciones de mascotas jóvenes y sanas, también se ha logrado encontrar un hogar para ‘Rasta’, un pastor vasco de 16 años, y para ‘Pinto’, un pachón navarro de 8 años con Leishmaniosis. “Necesita recibir tratamiento médico de forma permanente, lo que refleja el compromiso de la ciudadanía con los animales domésticos”, recalcan desde el centro. Hay alojados 16 perros y 21 gatos, aunque los número cambian por semana.

"Mereció la pena completamente, también por el precio"

Curiosos. Así describe María Auxiliadora Rodríguez su vivencia a la hora de abonar las tasas correspondientes para la adopción de los tres gatos que se llevó a casa este 2021. “Había mirado en otros sitios y me cobraban hasta 130 euros por un gato, así que di por hecho que en la Protectora sería igual”, expresa. De ahí que, a la hora de pagar y comprobar que el coste por cada una de sus mascotas ascendía a 52 euros, ya vacunados y con sus correspondientes cartillas, esta vecina de Noáin lo viviera en positivo. “Somos familia monoparental y estas cosas ayudan, porque con el dinero que yo había reservado para un animal, algo más, pude llevarme a casa a Nico, Nica y Shana”, valora, al tiempo que tilda la experiencia de “muy positiva”. Eso sí, y María no duda en repetirlo, debe exigir cierta responsabilidad. “La buena acción no es adoptar, sino saber que necesitan de tu cuidado”.