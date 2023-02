El Centro de Atención de Animales de Pamplona ha facilitado la adopción de 108 perros y gatos en 2022

108 mascotas el año pasado, una cifra que supone un considerable incremento con respecto a los 87 animales adoptados en 2021. En concreto, 48 perros y 60 gatos encontraron un nuevo hogar entre las personas que acudieron al centro municipal para interesarse por los animales rescatados en los últimos meses. Un año antes, fueron 33 perros y 54 gatos. Aunque son más habituales las adopciones de mascotas jóvenes y sanas, también se ha logrado encontrar un hogar para ‘Rasta’, un pastor vasco de 16 años, y para ‘Pinto’, un pachón navarro de 8 años con la enfermedad de Leishmaniosis que necesita recibir tratamiento médico de forma permanente, lo que refleja el compromiso de la ciudadanía con los animales domésticos. El Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona facilitó la adopción deel año pasado, una cifra que supone un considerable incremento con respecto a los 87 animales adoptados en 2021. En concreto, 48 perros y 60 gatos encontraron un nuevo hogar entre las personas que acudieron al centro municipal para interesarse por los animales rescatados en los últimos meses. Un año antes, fueron 33 perros y 54 gatos. Aunque son más habituales las adopciones de mascotas jóvenes y sanas, también se ha logrado encontrar un hogar para ‘Rasta’, un pastor vasco de 16 años, y para ‘Pinto’, un pachón navarro de 8 años con la enfermedad de Leishmaniosis que necesita recibir tratamiento médico de forma permanente, lo que refleja el compromiso de la ciudadanía con los animales domésticos.

En la actualidad, el centro aloja a 16 perros y 21 gatos. La cifra varía semana a semana, en función de los rescates realizados y las adopciones conseguidas, si bien este espacio municipal cuenta con una capacidad máxima de acogida de en torno a 80 animales. En concreto, dispone de espacio para entre 20 y 30 perros y hasta 50 gatos. La mayoría de los animales atendidos en el centro ha sufrido maltrato o abandono, aunque otros provienen de extravíos o han recalado en el centro tras estar inmersos en una problemática relacionada con la intervención del servicio de Asuntos Sociales. Hay animales que encuentran una nueva familia rápidamente, pero otros pasan mucho tiempo en el centro.

En las circunstancias más extremas, algunos animales requieren una atención más personalizada, algo que se consigue en hogares de acogida. En estos momentos, son once los animales en esta situación, tres gatos y ocho perros. Los felinos fueron rescataron de la calle y están a la espera de encontrarles dueño. En el caso de los canes, algunos aún no han pasado a disposición municipal por encontrarse dentro de algún expediente por abandono o decomiso que no se ha resuelto definitivamente. No obstante, la mayoría se encuentra en periodo de prueba para confirmar que encajan en la casa y raramente vuelven al centro.

CÓMO ADOPTAR

El objetivo del servicio de adopción del Centro de Atención de Animales del Ayuntamiento de Pamplona es proporcionar a los animales un nuevo hogar, donde sean tratados de forma afectuosa y con responsabilidad. Para ello, es fundamental la colaboración de la ciudadanía, que puede acudir al centro, para conocer los animales acogidos. El centro se encuentra situado en la carretera de la Universidad de Navarra, a la altura de la Zona de Esparcimiento Canino de Azpilagaña y está abierto al público de lunes a sábado de 12.30 a 13.30 horas. Además, se puede contactar con el servicio en el teléfono 948 420 996 y en el correo electrónico zoonosis@pamplona.es y ver los animales adoptados y en busca de un hogar en la web municipal. Ver, conocer e interactuar con los animales es el primer paso para la adopción, si bien las personas interesadas deben rellenar un formulario, que orienta al personal lacero sobre cuál puede ser el animal más adecuado para esa familia. Si todo encaja, se pueden llevar a su mascota.

La responsabilidad en la tenencia de los animales de compañía, en este caso, perros y gatos, se ha visto incrementada en los últimos años, en parte por las exigencias legales de las administraciones públicas a las personas propietarias de mascotas. De hecho, la Ley de Protección de los Animales de Compañía de Navarra, en vigor desde 2019, se ha desarrollado a finales de 2022, con la aprobación del Reglamento que determina las condiciones concretas para cumplirla y que, entre otros aspectos, incrementa el gasto que supone tener un animal de compañía y endurece los requisitos. Además, a nivel nacional, está en elaboración la ley de Bienestar Animal. Es por ello que desde el Centro de Atención de Animales temen un aumento de los abandonos y, sobre todo, una disminución de las adopciones.

Para lograr un espacio más amable y cómodo hasta el momento de la adopción, el Centro de Atención de Animales tiene previsto realizar a lo largo de este 2023 varias obras de mejora en el recinto, que incluyen la mejora de los jardines y los espacios de ocio de los animales. Asimismo, se va a aumentar el espacio para gatos con nuevos recintos y se procederá al pintado del recinto. No obstante, el objetivo primordial del centro para los próximos meses es promover la adopción de los animales recogidos.