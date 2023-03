María Jesús y Maribel quedan todas las mañanas para desayunar en una cafetería del barrio de Santa María la Real de Pamplona. Después van juntas a hacer la compra o algún recado. Visitan con frecuencia la farmacia de las hermanas Cristina y Esther Villanueva, en la calle Pico de Ori. Estas chicas les han ayudado, por ejemplo, a ponerse en el móvil la carpeta de salud. "Para estas cosas no me apaño", dicen. Santa María la Real es un ejemplo de red social, donde el vecindario y los comerciantes y distintas asociaciones y colectivos cuidan y se preocupan de sus mayores. Ahora, esta red de mayores se ha institucionalizado de la mano del Ayuntamiento de Pamplona. Los integrantes de esta red se comprometen a dar aviso a los servicios sociales si perciben que algo no va bien entre las personas que viven solas. De esta forma se pueden activar de forma ágil recursos asistenciales.

las primeras cuatro Redes de Mayores implantadas en la ciudad. Se desarrollan en los barrios de centro de salud, unidad de barrio, biblioteca, asociaciones y comercios, hasta la ciudadanía activa y preocupada por su entorno. Se trata, en definitiva, de crear barrios amigables y preocupados por sus convecinos, sobre todo, por aquellos que carecen de una red familiar que les atienda. El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado este viernes de forma oficialimplantadas en la ciudad. Se desarrollan en los barrios de Iturrama Milagrosa-Azpilagaña , Santa María la Real y Txantrea . La clave de esta iniciativa es la participación de todo el barrio y de los diferentes recursos que operan en él, desde, hasta la ciudadanía activa y preocupada por su entorno. Se trata, en definitiva, de crear barrios amigables y preocupados por sus convecinos, sobre todo, por aquellos que carecen de una red familiar que les atienda.

"El vecindario, los comerciantes... Van a ser los primeros en detectar estas situaciones, pequeñas señales, echarle en falta, un cambio de rutinas... Y así vamos a poder tomar rápidamente soluciones", ha expuesto el alcalde, Enrique Maya, en la presentación de la Red de Mayores en el nuevo centro intergeneracional de Santa María la Real, en la calle Mutilva.

El acto ha contado con la participación de Asun Apesteguía, vicepresidenta del Consejo Municipal de las Personas Mayores, que ha alertado de las consecuencias de la pandemia en las personas de edad avanzada. "Hemos vivido un excesivo arrugamiento. Ahora tenemos que volver a activarnos, a movernos", ha expresado. Así, ha animado a las Administraciones da dar respuesta a problemas, como la soledad, la desatención bancaria o la falta de plazas en las residencias de mayores.

Las Redes de Mayores van a tener como piezas fundamentales las farmacias y el comercio de cercanía en general. Es el caso de la farmacia Heras, que lleva en Santa María la Real desde que se construyeron las viviendas en los años sesenta. "Conocemos al vecindario desde hace muchos años y en muchos casos de toda la vida. Es una relación que da pie a preguntar 'cuéntame cómo estás hoy'. Esto es un círculo, una simbiosis, en el que todos somos imprescindibles, ya que el pequeño comercio sobrevive gracias a estas personas", ha señalado la farmacéutica Esther Villanueva.

Este proyecto de intervención comunitaria se focaliza en personas mayores, que viven solas y no tienen una red de apoyo, por lo que se encuentran en una situación de mayor fragilidad que el resto y que pueden tener dificultades para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Las personas que integran estas Redes de Mayores se comprometen a estar atentos ante las necesidades de estas personas, de forma que puedan dar aviso a los servicios sociales si perciben que algo no va bien. Tal es el caso, por ejemplo, de ausencias prolongadas e inesperadas, la detección de síntomas como la desorientación, despistes y cambios de comportamiento.

Es por ello que desde el Ayuntamiento solicitan la adhesión de más comercios y entidades a esta iniciativa. Aquellos que quieran sumarse, pueden hacerlo a través de las cuentas de correo electrónico habilitadas para cada uno de los barrios. Los comercios adheridos a esta iniciativa de cuidado de mayores contarán con un distintivo en sus escaparates, que los identifiquen como comercios amigables con las personas de edad avanzada.

Para promover la adhesión a esta iniciativa, dentro del programa ‘Pamplona te cuida’, el Consistorio ha puesto en marcha una campaña informativa entre las asociaciones de comerciantes y la ciudadanía, a través de carteles, folletos y un video explicativo, en el que María Jesús y Maribel son las protagonistas. Además, está trabajando con colectivos de otras zonas de la ciudad para extender la Red de Mayores a más barrios.

CÓMO ADHERIRSE A LA RED DE MAYORES