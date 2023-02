Grupos policiales específicos para el ocio nocturno y las peleas en Pamplona

Tanto los hosteleros como policía municipal coinciden en que no es algo nuevo. Es un hecho recurrente la presencia de delincuentes que acuden a altas horas de la madrugada a las zonas de ocio para sustraer al descuido carteras, cazadoras o móviles. En algunos casos, estos hurtos o intentos de hurto toman un cariz violento o terminan en trifulcas y peleas. Así lo reflejan los balances de cada fin de semana de Policía Municipal. En diciembre y enero, la horquilla va de las seis a las once intervenciones por agresiones o peleas y en torno a medio centenar de denuncias, buena parte de ellas por la sustracción de objetos.

Para afrontar este problema, Policía Municipal ha creado dos grupos específicos, uno encaminado a vigilar el ocio nocturno y otro, denominado Stop peleas, para los grupos juveniles violentos. “Estos grupos van a estar fuera de lo que pueden ser las órdenes ordinarias. Van a funcionar de una forma más autónoma. Se dedicarán a la vigilancia de locales y zona de ocio, control de aforos, consumo de estupefacientes y la intervención ante peleas o presencia de delincuentes”, señaló ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu.

La Cuesta de Labrit es uno de los puntos sensibles, pero no el único, apuntan desde el área de Seguridad Ciudadana. También la plaza de los Burgos, el entorno de la estación de autobuses o la calle Abejeras. Es decir, los lugares donde hay discotecas o bares especiales. En todos estos puntos existen cámaras de vigilancia y también presencia casi permanente de agentes uniformados.

La agresión registrada el 5 de febrero en la Cuesta de Labrit en el marco de una pelea ha generado sensación de inseguridad, alimentada por algunos comentarios en redes sociales sobre hurtos, admiten los hosteleros de la zona. Recuerdan, sin embargo, que la agresión se produjo a las 7.45 horas, es decir, casi dos horas después del cierre de las discotecas. “Yo en el bar no he tenido problemas, pero mi hijo de 18 años me comenta que su cuadrilla ha dejado de ir al Casco Viejo porque ya han tenido problemas. Una banda les intentó robar, les amenazaron con navajas. Y las chavalicas pasan miedo cuando se cruzan con determinadas personas”, confiesa un hostelero.

SIETE RUTAS PARA LA VIGILANCIA

El gerente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Nacho Calvo, confirma que varios propietarios de bares le han trasladado su preocupación por la presencia de bandas de jóvenes. Sospechan que los problemas que seguridad que durante la pandemia se concentraban en Yamaguchi y Vuelta del Castillo se han traslado ahora al centro. “A las tres o las cuatro de la madrugada se ve a chavales con botellas de alcohol que han comprado en las tiendas. Hay una sensación de inseguridad. Los botellones siguen siendo un grave problema, pero nadie que atreve a legislar”, se lamenta Nacho Calvo.

El área de Seguridad Ciudadana ha identificado siete rutas habituales de regreso de las zonas de ocio: la Cuesta de Labrit-Media Luna, Carlos III, Vuelta del Castillo, Ciudadela, Bosquecillo, Taconera y Rochapea por Curtidores y el paseo del Arga. En 2022, el barrio de San Juan (31) y el Casco Viejo (25) fueron las zonas de mayor concentración de robos con violencia atendidos por Policía Municipal.

Javier Labairu destacó este martes el “éxito” de las medidas adoptadas en la Vuelta del Castillo, con mayor presencia policial, mejora de la iluminación y la instalación de cámaras de seguridad. Así, señaló que este modelo se extenderá a las demás rutas de regreso de ocio “con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad”. El director de Seguridad Ciudadana, Patxi Fernández, apuntó el trabajo conjunto con el sector hostelero. “Existe una comunicación fluida entre la Policía Municipal y los dueños de los locales y con los servicios de seguridad privada de bares y discotecas”, afirmó.