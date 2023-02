No habrá subida de ratios en las escuelas infantiles municipales de Pamplona

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona ofertarán para el curso 2023-2024 el mismo número de plazas que en el presente curso. La única diferencia es que la escuela de Donibane, con 102 plazas, permanecerá cerrada por obras. A pesar de los temores expresados por las direcciones y trabajadores de estos centros, no habrá subida de ratios. Así lo ha decidido el presidente del Organismo Autónomo Escuelas Infantiles de Pamplona, el concejal Fernando Sesma (Navarra Suma). "En una carta a las familias ya enviamos un mensaje de tranquilidad anunciando que se iba a garantizar la calidad en la atención educativa y así va a ser", ha expresado el edil de Educación.

El curso pasado se ofertaron 1.069 plazas en las doce escuelas infantiles de titularidad municipal. Este año serán 967 plazas porque la escuela Donibane estará cerrada. El 1 de julio está previsto que comiencen las obras de reforma de este centro para adaptarlo a la normativa foral. Escuelas Infantiles ha enviado su propuesta de plazas al Departamento de Educación, que es el que debe autorizarla por ostentar las competencias del ciclo 0-3 años. Sesma ha informado de la oferta en la junta de gobierno local del organismo autónomo celebrada este viernes.

El periodo de preinscripción para el primer ciclo de Educación Infantil, para menores de 0 a 3 años, se desarrollará del 6 al 17 de marzo. Será conjuntamente con el organismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona y Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. De esta forma se aúna la presentación de solicitudes para la oferta tanto de las once escuelas infantiles municipales como de las cinco que el Gobierno foral tiene en Pamplona.

El concejal ha explicado que ha tomado la decisión basándose en criterios técnicos y analizando los espacios de las escuelas infantiles. "Hemos visto conveniente mantener la oferta a pesar de que la demanda es muy alta y todos los cursos cientos de familias se quedan sin plaza", ha señalado Sesma, que considera que la alarma creada ha sido "desafortunada e infundada".

informe que llegaba a la conclusión de que se podían crear cien nuevas plazas sin incumplir la normativa vigente. Aunque los responsables insistían en que sólo era un documento de trabajo, las plantillas pusieron el grito en el cielo. De nada sirvieron los llamamientos a la calma de Fernando Sesma. De esta forma se pone fin a un debate social que arrancó a principios de diciembre, cuando las direcciones de varias escuelas alertaron mediante cartas al director que el Ayuntamiento pretendía "masificar" estos centros de 0-3 años elevando las ratios al máximo previsto por ley y al máximo previsto por el tamaño de las aulas. En efecto, la gerencia de las escuelas había realizado un

Pamplona contará en el curso 2023 – 2024 con once escuelas infantiles municipales, todas ellas gratuitas: Mendebaldea, Mendillorri, Haurtzaro, Izartegi, Hello Buztintxuri, Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña, Fuerte el Príncipe - Printzearen Harresi, José María Huarte, Goiz Eder y Lezkairu. De las 967 plazas, 850 (un 87,9%) son de jornada completa y 117 (un 12,1%) ofertan media jornada. Hello Azpilagaña y Goiz Eder cuenta con plazas tanto en jornada completa como en media jornada, José María Huarte sigue ofreciendo únicamente media jornada y el resto tienen solo plazas en jornada completa.

La oferta lingüística se mantiene respecto al curso pasado, con la excepción del cierre de la Escuela Infantil Donibane con sus 102 plazas en castellano. De las 967 plazas, 426 (un 44%) son en castellano con actividades en inglés, 282 (29,2%) en castellano, 130 (un 13,5%) en euskera y 129 (un 13,3%) en euskera con actividades en inglés. Las escuelas infantiles Mendebaldea, Mendillorri y Haurtzaro ofertan plazas de modelo solo en castellano e Izartegi cuenta con plazas solo en modelo en euskera. Hello Egunsenti, Hello Azpilagaña y José María Huarte apuestan por un modelo de castellano con actividades en inglés. Goiz Eder, en castellano con actividades en inglés y en euskera. Hello Buztintxuri, Fuerte del Príncipe-Printzearen Harresi y Lezkairu imparten castellano con actividades en inglés y euskera con actividades en inglés.

Este próximo curso se habrá completado, además, la reestructuración de la oferta educativa efectuada tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efectos los cambios de modelo lingüístico en varias escuelas aprobados en 2016. La Escuela Infantil Fuerte el Príncipe – Printzearen Harresi ofertará ya únicamente actividades en castellano con inglés y actividades en euskera con inglés. La modalidad en castellano, que se ha impartido en los últimos años, finaliza este curso con los últimos niños y niñas inscritas en ese modelo.