¿Educadora o granjera?

Somos el equipo de trabajadoras de la Escuela Infantil Hello Egunsenti y nos sentimos rabiosas, molestas y atónitas. Nuestra sorpresa ha sido mayúscula al descubrir que a alguien se le ha ocurrido la genial idea de meter más niños y niñas en las escuelas y, no de buenas maneras, sino a calzador y sin pensar en la pérdida de calidad que sufrirán en su atención y educación.

Desde el Ayuntamiento, se acordó hace décadas, asumir unos ratios que ya nos parecían elevados, véase las movilizaciones que ha habido en todo Navarra por unas condiciones dignas. Tras meses de lucha, hemos conseguido financiación que permita contratar más personal, porque ¿quién puede afirmar que se puede dar atención de calidad a 7 bebés a la vez? Y lo hacemos, ponemos todo nuestro empeño y humanidad en ello. ¿Cuántas veces hemos oído de los padres y madres la frase “yo con uno no puedo y vosotras hacéis milagros con tanto niño y niña en el aula”? Lo hemos conseguido con gran esfuerzo personal, a veces a costa de nuestra salud porque tenemos a cargo a niños y niñas, no a piezas de coches y tienen el derecho a ser atendidos de la mejor manera. Ahora, con esta gran idea, en algunas aulas se pasará de estar 16 niños y niñas a un total de 24. Si antes al entrar al aula las familias os asustabais al ver tanta criatura y esperabais pacientemente vuestro turno para ser atendidos ahora pensareis que estáis en un concierto multitudinario. Por ello, no podemos evitar sentirnos indignadas ante la noticia de que el Ayuntamiento de Pamplona en vez de pensar en la ciudadanía más joven, que son nuestro futuro, se dedican a poner trabas a nuestro quehacer diario, que ya de por sí es difícil por las ratios actuales en cada aula. Se amparan en que son presionados desde el Departamento de Educación, presiones económicas que siempre han estado ahí y que desde el Ayuntamiento llevan décadas asumiendo para poder dar una calidad y un acompañamiento a la infancia que había creado a nuestro alrededor un prestigio a nivel estatal e internacional (hemos recibido todos los años visitas anuales de profesionales de otras comunidades y países en busca de de conocer nuestro modo de trabajar). Por lo que en nuestro cinismo, no podemos evitar pensar que hay intereses ocultos para esta decisión. ¿No será que es año de elecciones y sería un bombazo poder afirmar que han creado más de 100 nuevas plazas en el 0-3 de Pamplona? Por supuesto, obviando que no se construye una escuela nueva sino que masifican las ya existentes hasta desbordarlas. ¿Sabían que según el Decreto Foral 28/2007 en el ciclo 0-3 un niño o niña solo necesita un espacio de 1,75 m? Los niños y niñas de Pamplona ni siquiera llegan al prestigio de las gallinas camperas que según normativa deben disponer de un espacio de 4 metros cuadrados por gallina. Vamos a tener que cambiar esa típica frase de “esto parece un gallinero” por la de “esto parece un aula del 0-3”.

Queremos creer que no son conscientes de la pérdida de calidad que sufrirán, tanto la infancia como las familias pero lo dudamos. En multitud de ocasiones les hemos ofrecido, a esas personas iluminadas que nos desgobiernan, que pasen un día codo con codo con nosotras. Sólo un día, en aulas de hasta 48 niños y niñas para vivir en sus propias carnes la realidad existente en las escuelas, eso sí, dentro de los reducidos espacios que ya tenemos por ley. Con decepción debemos decir que aún estamos esperando que lo hagan. No se trata de que haya más o menos oferta de plazas en las escuelas infantiles sino de que las existentes permitan una educación de calidad.

Lorea Macias Garaioa, Directora, en representación del equipo de la Escuela Infantil Municipal Hello Egunsenti.