La gratuidad de la red pública y la natalidad asfixian a las guarderías de la comarca de Pamplona

Desde la pandemia, han cerrado diez guarderías en la comarca de Pamplona y el próximo curso es posible que desaparezcan una o dos más. La caída de la natalidad, la crisis económica y el aumento de costes son los que han puesto en dificultades a este sector. Pero hay otros factores directamente relacionados con decisiones políticas. “La gratuidad en las escuelas infantiles municipales de Pamplona nos afectó considerablemente. Y ahora el previsible aumento de ratios puede ser la puntilla”, afirma Beatriz Esquisábel, representante de la asociación que engloba a medio centenar de centros privados.

Mientras que en las escuelas públicas un millar de familias se quedaron sin plaza este curso, en las guarderías hay decenas de plazas libres. “Nos parece inaudito, una barbaridad. Los centros públicos y privados estamos sometidos a la misma normativa, el Decreto Foral 28/2007. Ofrecemos el mismo servicio pero las administraciones actúan de forma sectaria con nosotras”, señala Esquisábel, que dirige dos guarderías en San Juan y San Jorge.

Esta asociación, formada por 52 centros privados de toda Navarra, ya elevó la voz cuando tuvieron que cerrar durante el estado de alarma. Después les dejaron abrir en unas condiciones de aforo que les hicieron perder mucho dinero. Aún así, aseguran que son el único sector en Navarra que no recibió ayudas específicas. Únicamente a las que tenían derecho como autónomas y subvenciones municipales para la compra de mascarillas, geles, etc. “Nos reunimos con los grupos parlamentarios y concejales, pero no sirvió para nada”, comentan. De hecho, uno de sus problemas es que dentro de la Administración foral no hay ningún departamento o servicio que se responsabilice de estos negocios. “No pertenecemos a nadie. No tenemos interlocutores a los que dirigirnos. Nos dicen que somos igual que una peluquería o una panadería”, añade la asociación.

Ahora vuelven a levantar la voz porque consideran que la previsible subida de ratios en las escuelas municipales de Pamplona es un “despropósito”. “Estamos de acuerdo con lo que dicen las educadoras de las escuelas públicas. No se puede meter a más niños en un mismo espacio. Por el estrés acústico, por el riesgo de contagios, por muchas cosas. Las educadoras no van a tener tiempo para atender correctamente a las criaturas”, afirma.

CONTENCIÓN DE LOS PRECIOS

Aunque las guarderías no han fijado todavía sus tarifas para el próximo curso, señalan que apenas van a poder incrementarlas a pesar de los mayores costes energéticos. La jornada completa con comedor oscila entre los 350 y 400 euros. En las escuelas infantiles municipales únicamente se abona el comedor (95 euros). En las escuelas del Gobierno de Navarra, la matrícula y comedor es gratuito para las rentas bajas y para el resto la cuota oscila entre 25 y 268 euros. Debido a que no pueden competir en precio, las guarderías quieren poner en valor la “cercanía y el trato familiar” que ofrecen. “Si los centros públicos se masifican, confiamos en que muchas familias nos tengan en cuenta como alternativa. Nosotras vamos a mantener ratios y espacios”, señalan sus responsables.

El colectivo considera que el ciclo 0-3 años está “muy mal estructurado”. Aunque la competencia es del Departamento de Educación, la mayoría de centros dependen de los ayuntamientos. Asimismo, hay una veintena de centros privados autorizados -aulas de 0-3 años de colegios y escuelas infantiles privadas-. Por último están las guarderías o centros infantiles. Aunque la mayoría de guarderías son atendidas por educadoras tituladas y poseen líneas pedagógicas, no pueden optar al reconocimiento como escuela infantil por carecer de un patio de 80 m2 u otros requisitos.

Señalan que una mayor colaboración público-privada supondría un “gran impulso al autoempleo”. El sector de las guarderías es predominantemente femenino y joven. Cada centro posee una media de 3-4 trabajadoras y genera importantes empleos indirectos por la contratación de servicios de limpieza, catering, asesoría, etc.

Navarra, una de las pocas comunidades sin ayudas a los centros privados

La mayoría de comunidades autónomas han establecido en los últimos años subvenciones, en unos casos a las familias y en otros a los centros privados, con el objetivo de avanzar en la universalidad y gratuidad del primer ciclo de educación infantil (0-3 años). En La Rioja existe un bono infantil, una subvención con 350 euros al mes para guardería con comedor (260 euros sin comedor). En el País Vasco, los centros privados pueden optar a ayudas que cubren el 60% del módulo. Castilla y León tiene el bono concilia, una ayuda de 750 euros por menor. Madrid y la Comunidad Valenciana tienen becas de escolarización según el nivel de renta. Galicia tiene una prestación para las familias que se quedan sin plaza en la pública. En Andalucía, Canarias y Baleares, los centros privados también se benefician de ayudas a la escolarización.