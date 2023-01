Pamplona compensa con descuentos o devolución del dinero por la huelga del sector de servicios deportivos

huelga del sector de servicios deportivos. El Ayuntamiento de Pamplona va a compensar a los usuarios de las instalaciones deportivas municipales por las incidencias provocadas por ladel sector de servicios deportivos.

Los servicios que no se han prestado en el Complejo Deportivo Aranzadi y Ciudad Deportiva San Jorge serán compensados con descuentos, si bien también se puede solicitar la devolución del importe pagado en su momento. Para la gestión de los descuentos, se debe acudir directamente a la recepción de las instalaciones deportivas, ya que no es posible el trámite online. Los descuentos para compensar los 52 días en que no se ha prestado el servicio, se harán en función del importe realmente abonado.

En el caso de los titulares de abonos anuales, quienes renueven su abono para este año 2023, tendrán la compensación de los 52 días de no prestación del servicio, mediante la reducción del precio de adquisición del nuevo abono. A los titulares de abonos de 10 días se les amplía la caducidad del bono hasta el 3 de marzo inclusive, esto es, por 52 días más a partir del 1 de enero de 2023. Por último, a los titulares de abonos de 30 días, 90 días o 180 días que renueven su abono para este año, se les compensará la diferencia de los días transcurridos entre el 18 de octubre (primer día de huelga indefinida) y el día último de caducidad de su abono, más los 2 días correspondientes al mes de agosto.

Las personas que deseen la devolución del importe abonado en lugar de los descuentos ofrecidos por el Ayuntamiento, deberán presentar una instancia en cualquiera de los registros municipales. En la instancia solicitarán el importe económico equivalente a los 52 días sin servicio, o la parte proporcional correspondiente.