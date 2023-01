Casi 200 personas arropan en Noáin a los dueños de la vivienda ocupada

“¡Fuera!” y “¡no podéis vivir a costa de otros!”. Estos fueron algunos de los gritos que se escucharon este pasado domingo 15 de enero en la manifestación pacífica que tuvo lugar en Noáin. Casi doscientos asistentes se reunieron alrededor de la vivienda que lleva ocupada tres años por unos inquilinos que dejaron de pagar la renta unos meses después de entrar a la casa.

El pueblo comenzó a movilizarse en grupos de WhatsApp y en redes sociales, reclamando una concentración frente a la vivienda.

“Aquí hay una familia que lleva tres años sin que se le pague lo que se le debe y esto les ha mermado mucho la salud”, explicaba Nerea García, vecina de la localidad. García expresaba la impotencia que sentían ante la situación: “Las personas que ocupan la casa dicen que están en una situación vulnerable pero están cobrando ayudas de servicios sociales por lo que tienen la liquidez suficiente como para hacer frente a la deuda”. Asimismo, otra vecina de Noáin y amiga de la familia añadía que los servicios sociales consideran a esta familia vulnerable pero que en realidad no lo era. La amiga de los afectados manifestaba: “Dicen que no tienen dinero pero viven en una unifamiliar y no en un piso de dos habitaciones y se pasan el día en los bares del pueblo gastando dinero”. Aún así, algunos asistentes como Elena Leiza proponían otras opciones como que se les ayude a buscar un trabajo o que se les adjudicara otra vivienda social, “pero no pueden estar viviendo a costa de unos particulares que llevan tres años esperando”, declaraba Leiza.

Aunque la legislación durante la pandemia prohibía el desalojo de familias vulnerables con niños a su cargo, después de tres años, los propietarios han decidido tomar cartas en el asunto tras ser conscientes de que la situación no irá a mejor.

Cedida

ACOSO CONSTANTE

“Es gente que molesta a la pobre familia por todo”, aseguraba otra vecina. Como las dos viviendas se sitúan en la misma calle, las familias se ven prácticamente todos los días. “Los inquilinos han tirado petardos a la familia, pintura a su casa, dejaron una televisión en su puerta... Los propietarios son personas jubiladas que no tienen por qué estar sufriendo esta situación”, enfatizaba Leiza.

“Al final es algo que a cualquiera podría pasarle y no sentir el apoyo de las entidades locales es muy triste. La legislación actual en el tema de la ocupación está favoreciendo que se den este tipo de situaciones pero las familias particulares no tienen porque llevar a sus espaldas ese gasto y esos disgustos”, añadía otra noaindarra. Leiza coincidía: “Como nadie te garantiza que si tus inquilinos no te pagan los van a echar, te da miedo poner tu casa en alquiler porque no sabes lo que puede pasar”. “Cientos de personas particulares están pasando por lo mismo y sufriendo las consecuencias de esta legislación actual. Es triste que la familia haya intentado mover cielo y tierra y hecho todo por la vía legal y nadie mueva ficha”, explicaba con tristeza una amiga de la familia.

Los vecinos de Noáin son conscientes de la gravedad de la situación, que se vio reflejada en la forma en la que la localidad arropó a la familia afectada. “El pueblo ha respondido y ha dicho que vendrán a manifestarse más domingos. Ha sido muy bonito ver cómo todo el mundo ha aparecido y ha venido a apoyar a la familia”, recalcaba una vecina emocionada.