"Hace tres años que okuparon la casa de mis tíos en Noáin y nadie hace nada"

¿Qué sentirían si perciben que las probabilidades de cualquier situación están en su contra? ¿Y si se dieran cuenta de que el enemigo les esté ganando la batalla? Probablemente, sentimientos similares a incomprensión, hartazgo e impotencia se colarían entre las primeras acepciones. Y, por desgracia, bien lo saben en la familia Iriarte de de cualquier situación están en su contra? ¿Y si se dieran cuenta de que el enemigo les esté ganando la batalla? Probablemente, sentimientos similares aY, por desgracia, bien lo saben en la familia Iriarte de Noáin

Sin haber querido protagonizar las líneas de esta información, lo cierto es que ya no encuentran más salida a su desesperación que tratar de darle visibilidad para que alguna de las instituciones, municipal o a nivel de comunidad, consiga echarles una mano. Todo se remonta a hace unos años, cuando un matrimonio decide alquilar un unifamiliar que tiene como segunda vivienda a una pareja y a sus padres.

Todo comienza con normalidad hasta que, como suele pasar, surge el desencadenante. “El hombre fallece y la mujer, por el motivo que sea, se va de la casa y termina quedando solamente el matrimonio, que rondará entre 40 y 50 años”, explica el sobrino de los afectados.

Es a partir de este instante, del que han pasado casi tres años, desde que el dejaron de pagar el precio del alquiler. En un primer momento, no le dieron demasiada importancia. Un margen dando por sentado que las cosas pueden complicarse. Pero, aunque no era la idea, la dinámica no mejoró.

Y por muchos intentos que desde la familia Iriarte se han intentado para encontrar una solución al problema, los planteamientos han terminado por caer en saco roto. El unifamiliar, situado en el paseo Ezpelagaña, sigue okupado y sin visos a otra expectativa. “Ya nos han dicho que, hasta que les den otro piso, no piensan marcharse”, cuentan los arrendadores.

Tales son las ganas de cerrar capítulo que incluso les han planteado condonarles la deuda de estos tres años si simplemente se van de la casa. Algo que tampoco ha ocurrido. Y aunque han buscado ayuda en el Ayuntamiento de Noáin, en los servicios sociales de base y hasta en las diferentes leyes del Ejecutivo foral, los abogados no les dan ninguna esperanza. “Poco se puede hacer, es lo único que nos dicen”, expresan.

Lo peor, añaden, no es el impago, sino que, al vivir cerca unos de otros, les hacen “la vida imposible”. “Es esa sensación de no poder terminar con un problema que a mis tíos les supone sentirse mal, a vueltas todo el día con el tema”, indica su sobrino, quien vuelve a pedir ayuda a las instituciones.