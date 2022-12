Maya dice que ya ha decidido si repetirá o no como candidato y lo comunicará próximamente

e tiene tomada ya la decisión sobre si repetirá o no como candidato de lo dará a conocer en breve, "si no es en Navidad, será justo después, pero ya queda poco tiempo". El alcalde de Pamplona, Enrique Maya , ha afirmado qude UPN en las próximas elecciones municipales y ha señalado que, "si no es en Navidad, será justo después, pero ya queda poco tiempo".

"Lo tengo claro y sé los pasos que vamos a dar. Muy pronto se dará la noticia correspondiente, pero permítanme que hoy no diga nada", ha señalado a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Maya ha reconocido que hay "mucha expectativa" en torno a su decisión, pero ha explicado que no le da "mayor relevancia". "Siempre lo he dicho, son decisiones que hay que ir tomando y las tomaremos, hay partidos que todavía no han dicho tampoco quiénes van a ser sus candidatos a Pamplona, por lo tanto, un poco de calma, porque ya queda muy poco", ha asegurado.

El alcalde ha confirmado, en todo caso, que tiene la decisión tomada. "Malo sea que no esté tomada ya, estando en este momento y habiendo dicho yo desde hace tiempo que sería alrededor de Navidad. Claro que está tomada", ha afirmado.