El Gobierno deja en manos de 18 municipios la rebaja en la villavesa

Las ayudas directas al transporte público acordadas este martes por el Consejo de Ministros y anunciadas por el presidente Pedro Sánchez se han convertido en el caso de Pamplona y la Comarca en un enredo, o más bien un envido del Gobierno central al foral y a los 18 ayuntamientos que comparten el transporte urbano comarcal. Porque si en septiembre el Ejecutivo se comprometió a aplicar descuentos del 30% en los bonos de transporte sin ningún tipo de condición, en este caso supedita la ayuda a que los gobiernos autonómicos o locales aporten otro 20% adicional hasta llegar a una rebaja del 50%.

En el anterior paquete de medidas, este 20% era voluntario y la Mancomunidad no se sumó. Tampoco el Gobierno de Navarra. Con la nueva orden ministerial y a falta de leer la letra pequeña con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, si no lo hace los viajeros no se podrán beneficiar de las ayudas. Pero la financiación del transporte urbano comarcal, de las villavesas es peculiar y depende nada menos que de 19 entidades locales, los 18 ayuntamientos, más el Gobierno de Navarra. Entre todos asumen el déficit de este servicio público.

Tal y como recordó David Campión, presidente de la Mancomunidad, tras la asamblea de fin de año el viernes 23 de diciembre, las tarifas cubren un 40,2% del coste total del servicio. El restante lo aportan el Gobierno en un 65%, lo que supondrá en 2023 17,8 millones y y los ayuntamientos en un 35%, otros 9,6 millones, en proporción al número de habitantes. El coste en 2023 rondará los 45,8 millones.

Con el nuevo planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa, para continuar con las ayudas sería necesario el visto bueno de los 18 ayuntamientos y hay que tener en cuenta que la mayoría tiene ya aprobado el presupuesto para 2023. La Mancomunidad deberá convocarlos en alguno de sus órganos y en caso de contar con el respaldo, también sería necesario modificar el Plan de Transporte ya aprobado para introducir las nuevas cifras.

Lo único que parece claro a cuatro días de que acabe el año, es que será difícil prorrogar de manera automática los descuentos. Fuentes de la Mancomunidad indicaron que cabría una posibilidad, en caso de que la orden ministerial trajera bajo el brazo una disposición transitoria. En ese caso habría un plazo para mantener las ayudas hasta que se tomara una decisión. Lo único claro ahora es que el 1 de enero el precio de las villavesas será un 5% más caro. La Mancomunidad aprobó a subida ya en octubre con el visto bueno de todos los grupos políticos y uno de los argumentos utilizados entonces, además del incremento de costes, combustibles... fue el hecho de que la subida se compensaría o de alguna forma se mitigaría con las ayudas estatales, confiando en que estas se podrían prorrogar de manera automática. No ha sido así, de modo que los bolsillos de la ciudadanía tendrán, en principio, que asumir la subida hasta que haya una decisión firme. El precio del billete con la tarjeta monedero, la forma de pago más extendida, pasará de 73 a 76 céntimos.

Según cálculos de la Mancomunidad, para un periodo de seis meses la rebaja adicional del 20% supondría una aportación de 1,7 millones, de los que 1,1 los pondría el Gobierno foral y 600.000 euros los ayuntamientos.

En caso de dar luz verde a este coste, la Mancomunidad recibiría 2,5 millones de euros por el 30% de ayuda del Estado.

CLAVES



300.000 tarjetas activas. Tienen las villavesas, algunas son comunes, otras de tarifas sociales o abonos 30 días.



Subida del 5%. Desde el 1 de enero, a expensas de lo que suceda con los descuentos, la villavesa costará un 5% más, el pago con tarjeta anónima pasa de 0,73 a 0,77 euros.



1,62 millones en 4 meses. La Mancomunidad ha recibido desde el 1 de septiembre 1,62 millones, que cubren la ayuda directa del 30%.



Si se aprueba el 20% adicional. La villavesa costaría la mitad. En ese caso el Gobierno central aportaría en seis meses 2,5 millones más, el Gobierno foral 1,1 y los 18 ayuntamientos 0,6 millones añadidos.



Interurbano, ayudas a siete rutas. En Navarra hay siete servicios de transporte público regular de viajeros por carretera que cuentan con abonos de transporte o títulos multiviaje: Pamplona-Vitoria; Pamplona-Clínica Ubarmin; Pamplona y Hondarribia con hijuelas Oronoz-Elizondo e Irun- San Sebastián; Pamplona- Zaragoza; Pamplona-San Sebastian; y Pamplona-Ciudad del Transporte. Y se incluye también la tarjeta monedero de Tierra Estella Bus, dentro de la línea entre Pamplona y Logroño e hijuelas.

El Gobierno foral completará la ayuda hasta el 50% en el interurbano

Navarra aplicará en 2023, al menos durante el primer semestre, un descuento del 50% en el precio de los bonos del transporte público por autobús. El Gobierno foral anunció ayer, nada más conocerse el paquete de medidas del Consejo de Ministros, que sumarán el 20% al 30% de ayuda directa propuesto por el Ejecutivo central, de manera que alcanzan el 50%. Estiman que el descuento podrá aplicarse en más de 100.000 viajes del servicio interurbano.

Lo confirmó el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, mediante una nota de prensa. El titular de Transportes destacó que la medida persigue “impulsar el uso del transporte público en autobús, más sostenible, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a aliviar el bolsillo de los ciudadanos ante el alza de los precios”. La reducción se aplicará sobre los precios de bonos y títulos multiviaje, que son aquellos billetes válidos para varios viajes y que en Navarra se ofrecen en siete rutas. No se incluyen los billetes de ida y vuelta. En estos cuatro meses la media conllevó un incremento del 175% en la demanda, con un total de 65.000 viajes bonificados.

¿Y el urbano?

Sin embargo, en el comunicado no apuntaba nada sobre el transporte urbano comarcal, las villavesas, que este año han copado el grueso de las ayudas estatales, con un montante de más de 1,6 millones de euros en cuatro meses. Consultada más tarde por este periódico, la directora de Transportes, Berta Miranda, indicó que “la Mancomunidad es soberana de las decisiones que se adopten respecto del transporte en la Comarca”. “En Comisión Permanente o en Asamblea los ayuntamientos decidirán si van a asumir el 20%, y creo que habría que esperar a lo que decidan, nosotros no somos competentes, aunque sí por ley, en caso de que se apruebe el 20% adicional, tenemos que financiar el 65% que nos corresponda”, puntualizó. En todo caso, emplazó a la orden ministerial y confió en que se publique en el Boletín Oficial del Estado estos días, “aunque estamos en fechas complicadas”.