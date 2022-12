Con la noche cerrada a las siete y media de la tarde y siete grados de temperatura, este viernes en la plaza consistorial de Pamplona era fácil imaginarse el duro invierno que les espera a miles de familias de Ucrania, sin luces de Navidad y temperaturas bajo cero. En este país se encuentran tres enfermeras de la Fundación Enfermeras de Navarra y seis voluntarios navarros, acompañando a desplazados, curando sus heridas y entregándoles regalos y bienes que provienen de la generosidad de los navarros.

Pedro Gómez

Así lo ha contado Isabel Iturrioz, que ha tenido el “emocionante” honor de leer el tradicional pregón navideño ante la corporación y ante cientos de personas que se congregaron delante del Ayuntamiento. Isabel ha hablado en nombre del Colegio de Enfermeras de Navarra y de su fundación. Es la presidenta de ambas entidades y hace un mes estuvo en Kernytsya (Ucrania), con el proyecto Nash Dim para rehabilitar un edificio que pueda acoger a 100 mujeres y niños desplazados por la guerra. La nieve está ralentizando los trabajos para arreglar el tejado.

“Ellos también celebrarán la Navidad como nosotros, con abrazos, amigos, familias, los que hoy no están y los que ya no volverán. Y este grupo de voluntarios de Pamplona, vecinos nuestros, han ido a entregar ayuda y unos regalos muy especiales a los niños y niñas de Ucrania, pero sobre todo a trasladarles el cariño, el calor, el acompañamiento que toda la sociedad navarra está demostrando hoy en Ucrania y día a día en realidades no tan lejanas”, ha señalado Iturrioz en el pregón. Juguetes, camisetas térmicas y baterías son algunos artículos que van en los 77 paquetes se que entregarán a otros tantos niños ucranianos, apadrinados por otras tantas familias navarras.

Lectura del pregón supone que Pamplona entra de lleno en la Navidad. La Pía Unión de los Pastores de Belén ha abierto el acto con el villancico 'Venid pastores'. Dirigidos por Alfonso Ortiz, esta agrupación está formada por 30 músicos. Estas Navidades tienen previstas 16 actuaciones, la próxima mañana en la misa de la tarde en la capilla de San Fermín. Tras la lectura del pregón, el coro infantil del Orfeón Pamplonés, dirigido por Teresa Apesteguía, cantó 'Kalejira Belén', 'Hacia Belén va una burra' y 'Fa La La' de Chuck Bridwell.

Jesús M Garzaron

Isabel Iturrioz ha expresado en su pregón que estas fechas son de juntarse a “celebrar, a compartir abrazos, vivencias, a escuchar a nuestros mayores y a nuestros jóvenes, a intentar entendernos por encima de nuestras diferencias de cada día, y también a recordar a aquellas personas que este año no podrán estar con nosotros y a aquellos que se fueron para siempre”.

Esta enfermera ha recordado que hace ya casi un año se produjo una “nueva situación extrema que nos hizo ponernos en alerta”. “No era una pandemia, un terremoto, una nueva patera que volcaba en nuestras costas u otra inquietante y desespera llamada de socorro desde Siria. Esta vez venía de Ucrania. Pero algo fue diferente y nos hizo movernos a todos”, expuso. La representante de las enfermeras ha explciado que actualmente la situación en Ucrania para la población civil está siendo “muy, muy dura”. A toda la dureza de una guerra se le suma la llegada del invierno sin energía para poder calentar lo que queda de sus hogares y poder cocinar, citó.

“Todo esto lo sabemos, y a veces es muy duro compartir estas situaciones, pero está claro que, desde Navarra, a través de Fundación Enfermeras de Navarra, y otras asociaciones y organizaciones, no les va a faltar apoyo, y tal y como hacemos cada día en nuestro trabajo, seguiremos compartiendo su día a día, cuidando e intentando que tengan las mejores condiciones posibles. Y todo esto solo es posible gracias al apoyo y trabajo en equipo de toda la sociedad”, expuso Isabel Iturrioz.

Tal como ha reconocido, las enfermeras y voluntarios han aprendido mucho de esta experiencia. “A escuchar, trabajar en equipo, y compartir con el pueblo de Ucrania y con todos vosotros su situación, para darle la mejor respuesta posible”, citó. Estas emotivas palabras fueron recibidas por un fuerte aplauso del público.