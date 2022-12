Luchando por la inclusión en Pamplona

A favor de una vida independiente. Fue el lema escogido por ACODIFNA, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra, para reivindicar los derechos de las personas con diversidad funcional en Navarra. La Plaza del Castillo acogió este domingo la ‘V Marcha a favor de la Inclusión’, que contó con la presencia de miembros y amigos de la asociación. En ese sentido, desde la organización apuntaron a la necesidad de impulsar estrategias que promuevan cambios en la percepción hacia el colectivo.

El recorrido concluyó con la lectura del manifiesto por parte del presidente de la entidad, Santiago Rodríguez Santacruz, que aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a la reflexión. “La barreras mentales son un obstáculo mayor que las barreras arquitectónicas. Rompiendo las primeras se habrá conseguido romper las segundas”. Si bien, resaltó la importancia de los pasos dados hacia la inclusión gracias a la concienciación y la empatía de la sociedad. “Cuando la administración se pone al día es porque ha habido una corriente social apoyando, eso es lo más importante ”, expuso.

Un llamamiento que busca defender los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. “Este año hemos querido destacar el artículo 19, que recoge el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, apuntó Miriam Nepote Ayensa, gerente de la asociación. “Reclamamos que cada persona con discapacidad pueda tener su proyecto de vida y pueda llevarlo a cabo, con asistentes personales o con cualquier otro tipo de ayuda que necesiten”, explicó.

Una demanda recogida en las Ley de Dependencia de la que, desde la organización, exigen una mejor implementación. Así lo señalaba su vicepresidenta Antonia Gómez Hervás. “No tengo asistente personal pero quizá en un futuro sí necesitaré. Si tengo que ir de compras, no puedo llevar un carrito de la compra, o si necesito probarme ropa, necesito una persona que me ayude”. Dificultades diarias donde los familiares son pieza fundamental para poder vivir. “Son muy importantes pero no podemos poner todo el peso en ellos. Tenemos que ser autónomos siempre que podamos”.

A su vez, los obstáculos en las vías públicas son uno de las principales dificultades de las personas con disparidad congénita o adquirida. “En San Jorge tenemos una rotonda, estamos intentando que el Ayuntamiento nos de una solución porque para cruzarlas tenemos que bajar por el subterráneo y las rampas son duras. Aun así, siempre que puedo intento salir a la calle por mi cuenta”, denunció la vicepresidenta.