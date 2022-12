Una tienda de patinetes que surgió a raíz de un pinchazo

Sabway y su dueña es Mónica Sanz, de 50 años, y que reside desde hace 15 en esta localidad de la comarca de Pamplona. Esta emprendedora se animó a montar este negocio después de experimentar las dificultades para que le arreglaran un pinchazo que sufrió su patinete. Sarriguren cuenta desde el pasado verano con una tienda de venta y reparación de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Se llamay su dueña es, de 50 años, y que reside desde hace 15 en esta localidad de la comarca de Pamplona. Esta emprendedora se animó a montar este negocio después de experimentar las dificultades para que le arreglaran un pinchazo que sufrió su patinete.

"Soy usuaria habitual de patinete. Cuando se me pinchó la rueda, lo llevé al punto que era servicio técnico oficial y me dijeron que tardarían más de un mes en arreglarlo. Busqué otros talleres y vi que no había muchos. Así que empecé a darle vueltas a esta idea", comenta Mónica, que hasta entonces trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. En realidad, esta mujer siempre tuve esa inquietud de montar su propia tienda. "Estoy contenta con la decisión. He elegido Sarriguren por estar cerca de casa y poder conciliar mejor vida laboral y familiar", añade. La tienda-taller se encuentra en la avenida Bardenas Reales número 8.

Sabway es una franquicia con sede en Sabadell que posee más de 30 tiendas en toda España. Además de tener marca propia de patinetes, tiene modelos de otras marcas. También ofrece bicicletas eléctricas, vehículos para personas de movilidad reducida, juguetería, ropa y complementos. "Fui a Valencia a recibir formación y para cualquier duda o problema, tenemos el soporte de la empresa. A algunas personas que entran les sorprende ver a una mujer entre herramientas con el patinete desmontado y otros preguntan por el mecánico. Esto lo llevo yo sola. Yo me encargo de todo", señala.

Mónica Sanz ha recibido formación para poder asesorar a los clientes. "Según el uso que vayan a dar al patinete, la edad, el peso y la altura de usuario, si los recorridos tienen cuestas o no y el tipo de pavimento, le recomiendas un modelo de gama baja, media o alta. Tenemos modelos que dejamos en alquiler 24 horas para que los prueben. Todos los modelos que vendemos tienen su certificado de características técnicas y regalamos un seguro de un año. Son dos cosas que serán obligatorias en 2023", explica Monica.