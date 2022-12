Los belenes llenan Baluarte

Los hermanos Isai, Fernando (8 años) y Daniel (12 años) miraban fascinados el belén con temática de Bob Esponja. Detalles como la casa con forma de piña del dibujo animado o el restaurante submarino plasman a la perfección el mundo de Fondo de Bikini. Además, también tiene algún que otro guiño navarro como un agente de la Policía Foral regulando la carretera.

Jesús Caso

exposición de belenes que se celebra cada año en el Los tres hermanos venían por primera vez a laque se celebra cada año en el Baluarte y estaban fascinados. “En lugar de estar encerrados en casa hemos decidido venir a pasar la mañana”, contaban los hermanos.

Enfrente del mismo belén también se encontraba Jon Redín con su hija. Su idea inicial era ir a los columpios. “Aunque de camino hemos visto que había una exposición y como de pequeño solía venir, hemos decidido entrar”, explicaba Redín.

La exposición de belenes de Baluarte es un clásico de la Navidad pamplonesa. Una treintena de montajes permanecerá abierta hasta el 8 de enero, en horario de 10.30 a 13.30 por la mañana, y de 17 a 21 horas, por la tarde, excepto los días 24 y 31 que se cerrará a las 19 horas. Las entradas, con única venta en taquilla, son gratis para menores de 7 años, 1 euro entre 7 y 14 años y 3 euros para mayores de 14 años.

Otros asistentes, en cambio, no se pierden la cita anual para ver la exposición y Esmeralda Ramírez es una de ellas. “Este año está siendo muy bonito y me encantan los pequeños detalles que hay en cada belén”, mencionaba Ramírez. Aunque admite que en su casa no tiene costumbre de poner el belén, sí que le gusta montar el pino de Navidad. “Pero este año no sé si podré ponerlo porque tengo un gato en casa”, contaba entre risas. Carmen González tampoco pierde la costumbre de venir a la exposición con sus nietos. “En mi casa siempre ponemos un belén heredado de mi madre aunque no tiene tantísimas figuras”, aclaraba González. Aunque ella no pueda elegir su favorito entre todos los nacimientos de la exposición, sus nietos tienen claro los suyos. “A mí me gusta el que tiene un árbol de Navidad con luces”, contaba Jon. A su hermana Eva, en cambio, le fascinó uno en el que los animales se mueven.

EXPERTOS EN LA MATERIA

Aunque para visitar esta exhibición no haga falta ningún conocimiento previo sobre el tema, muchos belenistas acuden al Baluarte. Entre ellos, Ruth Martínez, que viajó desde San Sebastián para ver por primera vez los nacimientos. “Nos está gustando mucho. Hay belenes muy variados y todo es muy bonito aunque echamos de menos que haya algo de información de cada uno ya que nos gustaría saber quién lo ha hecho y en qué año”, sugiere la donostiarra. En su casa el belén no puede faltar. “En casa tenemos varios porque cada año solemos hacer uno para la exhibición del colegio. En este momento tenemos 5 o 6 belenes pequeñitos en casa”, cuenta Martínez. El que presentarán este año se llama Belén Viviente y cada personaje estará representado por un cactus vivo.

Charo Escola también tiene uno hecho a mano en casa. Pero no uno tradicional ya que, en su caso, está hecho con ganchillo. “Todos los años pongo con mis nietos un nacimiento que hice con ganchillo cuando estaba soltera”, señalaba Escola. Ella acude anualmente a la exhibición desde que se empezó a celebrar en el Baluarte y este año ha tenido la suerte de encontrarse con la profesora de una de sus nietas. “Es de la asociación de belenistas y me ha enseñado y explicado su belén”, contaba. “Todos me están pareciendo preciosos. Me es imposible decir cuál es mi favorito porque cada uno es muy diferente”, recalcaba Escola.

Alberto Salvador y Alicia Gasó también coincidían con Escola. “La exposición está siendo preciosa”, opinaba Salvador. “Nosotros éramos pesebristas en Barcelona y nos estamos fijando en lo logrado que está cada pequeño detalle”, explicaba Gasó. La pareja contaba que el belén en su casa está puesto todo el año en una vitrina. “Cada año vamos añadiendo pequeños detalles, incluso hemos hecho a mano algunas piezas”, destacaba la catalana.