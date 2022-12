La sonrisa de Mariana Areyan

Cada vez que le preguntan por qué optó por Navarra para vivir, siempre contesta que fue Pamplona quien la eligió. Después de tres años en Valencia intentando trabajar en su lo suyo, de odontóloga, fue llegar a Pamplona y no dejar de recibir ofertas. “Estudié el máster en Valencia, pero Pamplona ha sido el lugar donde realmente he desarrollado mis habilidades a través de la práctica constante. La ciudad que me ha abierto muchas puertas”, explica. La clínica dental de la venezolana Mariana Areyan Viqueira se encuentra en el número 12 de la calle Divina Pastora, en Ansoáin.

Además lleva a cabo el proyecto ‘Sonrisas al Sur’, una ONG con la que presta servicio odontológico en zonas de escasos recursos. La primera vez fue en 2017 en Senegal y atendieron a más de 400 pacientes . Un año después volaron a Mauritania y en 2022 intervinieron en Guinea Bissau. “Estaré eternamente agradecida a las personas que creyeron en mí desde el principio. Sin los donativos de material odontológico no hubiera sido posible atender a estas comunidades tan vulnerables”.

Al referirse a Pamplona, reconoce que la ciudad ha cambiado. “Yo la percibo un poco más abierta que cuando llegué. Veo que cada vez hay más restaurantes de comida internacional y las personas que acuden no son solo inmigrantes”, esboza. “Los pamploneses también se abren más a compartir y conocer otras culturas y gastronomías. Navarra es una tierra generosa , maravillosa, próspera, fértil, abundante. Es un privilegio tener acceso a alimentos de la huerta y la ganadería local. En Navarra hay conexión con la naturaleza. Es un lugar donde se puede vivir de una forma muy saludable. Estoy muy agradecida por la forma en que Pamplona me ha acogido, todo mi crecimiento profesional lo he desarrollado aquí. Soy una persona comprometida socialmente y espero retribuir de la misma forma en que he recibido de esta tierra generosa”.