NA+ denuncia las “gravísimas acusaciones” de la oposición a la Secretaría del Pleno de Pamplona

Navarra Suma de Pamplona ha denunciado este viernes la “deriva de los tres partidos de la oposición que continúan acosando a funcionarios municipales”. El grupo municipal dedeha denunciado este viernes la “deriva de los tres partidos de la oposición que continúan acosando a funcionarios municipales”.

Además, ha criticado las “gravísimas acusaciones” de concejales de la oposición ante la advertencia de la Secretaría acerca de la necesidad de que exista un informe jurídico previo que garantice la legalidad de la nueva comisión que quieren crear.

La secretaria explicó en la sesión plenaria celebrada este jueves que “se está creando un órgano que, aunque no sea permanente, está dentro del Reglamento. Tiene que cumplir la normativa, tenía problemas de legalidad por el articulado, que tiene que ser compatible con el Reglamento del Pleno”.

Maite Esporrín, acusó de ser “una maniobra dilatoria del equipo de Gobierno que está poniendo dificultades para crear la comisión”. Del mismo modo, la concejala de EH Bildu, Maider Beloki, afirmó que “se están saltando el Reglamento”. Ante esta advertencia, la portavoz socialista,, acusó de ser “una maniobra dilatoria del equipo de Gobierno que está poniendo dificultades para crear la comisión”. Del mismo modo, la concejala de, afirmó que “se están saltando el Reglamento”.

“La oposición de Pamplona sigue en ese camino difamatorio ante todo lo que no es de su agrado, también contra funcionarios municipales. No es la primera vez que ocurre esta legislatura. Nosotros siempre hemos escuchado al secretario del Pleno, aunque a veces no nos haya gustado lo que decía. EH Bildu, PSN y Geroa Bai no sólo se quieren saltar esa figura, sino que, además, le acusan de torpedear y maniobrar, algo absolutamente inaceptable”, han mantenido desde Navarra Suma.

En este sentido, el grupo municipal ha explicado que la Comisión que quieren crear los partidos de la oposición trataría sobre los fondos Next Generation, una materia que ya forma parte de la Comisión de Presidencia y en la que se ha ido dando cumplida información en numerosas ocasiones.

“Es curioso que los grupos de la oposición, en su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Pamplona, estén insistiendo en crear comisiones que no contempla el Reglamento municipal, pero en el Gobierno de Navarra, donde sí están reguladas, se nieguen, por ejemplo, a la creación de una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido con las mascarillas”, han mantenido.

Por último, han criticado la actitud de la oposición que en reiteradas ocasiones busca “amedrentar y presionar” a los funcionarios municipales y han advertido que “ir contra los informes y advertencias de legalidad que hace la Secretaría del Pleno podría llevarles a incurrir en prevaricación. Algo en lo que Navarra Suma no va a participar y no va a permitir que metan al Ayuntamiento en esa deriva loca”.