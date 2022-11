Zizur Mayor recupera la paz política con un presupuesto sin votos en contra

Después de una legislatura marcada por las turbulencias, la paz política ha llegado al Ayuntamiento de Zizur Mayor . Losfueron aprobados este jueves sin ningún voto en contra, con lay la ausencia de AS Zizur. Las cuentas incluyen dos enmiendas de Navarra Suma y otras dos de la concejal no adscrita Ana Reguilón. Las cuatro propuestas recibieron el voto de los partidos del equipo de gobierno (Geroa Bai y EH Bildu), del PSN y del concejal no adscrito Íñigo Goñi. Las votaciones vinieron acompañadas deentre gobierno y oposición. A pesar de ello, los cinco ediles de NA+ se abstuvieron. “No son nuestros presupuestos”, resumió su edil Félix Castor Zunzarren.