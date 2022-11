Maite Esporrín confirma que no se presenta a las primarias del PSN al Ayuntamiento de Pamplona y muestra su apoyo a Elma Saiz

Maite Esporrín las Heras (Logroño, 1959) ha confirmado a este periódico que no se presentará a las primarias para el Ayuntamiento de Pamplona para dejar vía libre a Elma Saiz . La portavoz del gobierno foral ya entró en el Ayuntamiento de Pamplona en el número 2 de la lista, aunque pasó al gobierno foral cuando Chivite sumó votos para lograr la presidencia. Esporrín dejará el Ayuntamiento tras 23 años en las filas socialistas, aunque anuncia que no abandonará la Agrupación Socialista de Pamplona.

¿No se va a presentara a las primarias del PSN para la candidatura al Ayuntamiento de Pamplona?

No. No me presento.

¿Cómo valora la noticia de la candidatura de Elma Saiz?

Hago una valoración positiva. La vida sigue y no todo está en el Ayuntamiento de Pamplona, evidentemente. Yo he estado mucho tiempo y es bueno renovar la candidatura.

¿Cree que con la aritmética de 2019, el PSN apoyaría a Asiron como alcalde?

Como puedes comprender, yo ni voy a estar ni voy a opinar sobre este asunto. Los que vengan decidirán lo que consideren lo mejor para Pamplona.

¿Y usted apoyaría una opción así?

Yo no apoyo ni dejo de apoyar porque no voy a estar en el Ayuntamiento. No tiene sentido que opine o apoye o deje de apoyar.

¿Cree que Elma Saiz es la mejor candidata para el partido?

Sí. ¿Por qué no? Elma es una persona de reconocida experiencia política. ¿Por qué no va a ser una buena candidata? Sí. Es inteligente y está preparada. Sí, perfectamente.

¿Un balance de su paso por el Ayuntamiento?

Pues es muy, muy positivo. Tengo que decir que estoy satisfecha de haber podido trabajar para mi ciudad, opinar y decidir en algunos momentos. He trabajado en positivo, siempre desde nuestro grupo para Pamplona. Ha sido un honor representar a Pamplona estos años desde el Ayuntamiento. Estoy muy contenta y satisfecha de mi experiencia en esta institución.

¿El peor y el mejor momento de su paso por el Ayuntamiento?

El mejor, sin duda, el día que tiré el cohete. Fue una experiencia que no tiene parangón con ninguna. Fue una satisfacción personal y una felicidad que no la he tenido nunca en política. El mayor sufrimiento, los atentados de ETA. Recuerdo un 14 de julio, cuando mataron a José Javier Múgica. Fue uno de los días mas triste. Cualquier atentado. También recuerdo con tristeza la muerte de Tere Moreno (concejala de UPN fallecida en accidente de tráfico en la N-121-A). Fueron días horribles que te pasan en la vida.

¿Qué sensación tiene ahora, después de todo este tiempo en el Ayuntamiento? ¿Quería seguir al frente del PSN en Pamplona?

No. Yo estoy muy satisfecha y tranquila. Es bueno renovar y no permanecer en los puestos eternamente. La candidatura va a ser buena, para el partido y también para Pamplona, que es de lo que se trata.

Usted cuenta con mucho apoyo en la Agrupación Socialista de Pamplona...

Sigo siendo la secretaria general de la Agrupación de Pamplona y voy a seguir siéndolo porque es la Agrupación más fuerte del PSN en Navarra.

¿Y sabe cómo ha sentado en las bases de Pamplona el anuncio de Elma Saiz?

No he tenido oportunidad de hablar con las bases en su conjunto. No se ha hecho una Asamblea todavía. La semana pasada tuve una reunión con mi comité local, que es el órgano de gestión de la agrupación. Y sí que me trasladaron la pena por no presentarme y me animaron a hacerlo. Pero era una decisión que tenía tomada: no me iba a presentar a primarias. Estoy segura que lo van a hacer muy bien, incluso mejor.