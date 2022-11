Maya revela que el herido por arma blanca en el Paseo de Sarasate este domingo se autolesionó

Enrique Maya, ha afirmado que "está habiendo un incremento de la violencia en general, en todos los lugares", y que "la percepción de seguridad se va reduciendo", aunque seguirán "trabajando intensamente" para que las personas que delinquen "sepan que más pronto que tarde son detenidas y puestas ante un juez". El alcalde de Pamplona,, ha afirmado que "está habiendo un incremento de laen general, en todos los lugares", y que "la percepción de seguridad se va reduciendo", aunque seguirán "trabajando intensamente" para que las personas que delinquen "sepan que más pronto que tarde son detenidas y puestas ante un juez".

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación sobre dos agresiones producidas este fin de semana. Al respecto, ha señalado que en uno de los casos, que tuvo lugar en el Paseo de Sarasate , "después de lo que parecía una denuncia por un ataque a una persona", finalmente se ha averiguado que se trató de un "suceso autolítico, de un intento de autolesión".

"Está habiendo un incremento de la violencia en general en todos los lugares, lo he manifestado reiteradas veces, y van cambiando un poco los modos: no tiene nada que ver un hurto de una cartera con que además de robarte, te den una paliza. Eso nos tiene que llevar a reconocer que hay una situación peor que la que había hace unos años, que comparativamente la seguridad en Pamplona es muy buena pero no podemos olvidar que la percepción de seguridad se va reduciendo. Nosotros tenemos que seguir poniendo a disposición todo lo que tenemos, que tenemos una magnífica Policía Municipal", ha apuntado.

A su juicio, "siempre o casi siempre que ocurre algo, la Policía Municipal está ahí y consigue dar con las personas que han cometido el delito que sea, pero no nos podemos relajar nada".

"Tenemos que seguir trabajando intensamente, lo hacemos, y todo lo que está a nuestro alcance lo vamos a poner. No puedo decir 'tranquilidad, no pasa nada', porque no es así, están pasando cosas. Es a nivel general pero lo que me preocupa es Pamplona y vamos a seguir poniendo todos los medios para que, si ocurre, que sepan las personas que lo hacen, que más pronto que tarde son detenidas y puestas ante un juez", ha subrayado.

Por su parte, el jefe de la Policía Municipal, Javier Goya, ha señalado que "existe más agresividad en la ciudad", sobre todo en el ocio nocturno ya que "los jueves, viernes y sábados por la noche tenemos bastantes más peleas de lo que era habitual antes de la pandemia".

Aunque la agresión con navaja ha sido un tema "puntual" este fin de semana, Goya ha afirmado que, por otro lado, se están produciendo más atropellos con vehículos de movilidad eléctrica, como monopatines o bicicletas.

"Esas figuras nuevas que tenemos de movilidad en la ciudad hace que tengamos atropellos de los que antes no había. Estaremos encima, como siempre, haciendo campañas y denunciando infracciones", ha remarcado.

En este sentido, ha considerado que la normativa de tráfico en cuanto a este tipo de vehículos "no está todavía muy interiorizada en la mayoría de la ciudadanía" y que además, por la noche "mucha gente no coge el vehículo y se va con la bicicleta a casa", a pesar de haber ingerido alcohol. "Hacen maniobras incorrectas y dan positivo en controles de etilometría, y se les sanciona por ello", ha apuntado.