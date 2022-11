El Ayuntamiento de Pamplona asegura que el fallo en la urna de las cenizas de un difunto es un "error puntual"

Cometer un error no es sencillo. Equivocarse cuando tus acciones repercuten en otra persona nos empuja a sentirnos incómodos, frustrados y, por descontado, culpables. Especialmente si el fallo sucede con la entrega de cenizas de un difunto. Imprimir dos veces la etiqueta de un fallecido y colocarla en dos urnas diferentes puede suponer un golpe para quienes se enfrentan al duelo.

Por ese motivo, para certificar que el error cometido esta semana por un operario municipal en el cementerio de Pamplona es "completamente puntual", desde el área de Sanidad del Ayuntamiento de Pamplona quieren explicar el procedimiento que se sigue cuando se incinera el cuerpo de una persona. "El horno crematorio se pone en marcha con la llegada de un fallecido y, una vez finalizado el proceso, las cenizas se recogen para llevarlas a una especie de maquina de prensado. Allí, se muelen pequeños restos óseos que hayan podido quedar", explican los técnicos.

Es por este proceso selectivo por el que las bandejas de las cenizas no pueden llegar a mezclarse jamás. "No coinciden", recalcan desde el ente municipal. Pero eso no es todo. Es entonces cuando se imprimen los datos de la persona fallecida y se colocan tanto en la urna como en la bolsa correspondiente. Un paso que certifican hasta tres personas distintas.

Se trata del operario del horno crematorio, el encargado del cementerio de Pamplona y, finalmente, por personal de administración. "Entendemos y asumimos el error de impresión con este hecho particular pero los protocolos se siguen a rajatabla y podemos asegurar fehacientemente que las cenizas entregadas se corresponden con la difunta del caso que nos ocupa", afirman.

De cualquier manera, a pesar de que ya se han comprometido con la familia afectada a enviarle un informe detallado sobre lo sucedido, desde el Ayuntamiento de Pamplona también adelantan que van a intentar cambiar los protocolos en cuanto a lo que las impresiones de las etiquetas corresponde.

"No queremos que esto pueda volver a pasar, especialmente porque entendemos que son momentos delicados para las familias", sentenciaron desde el ente municipal. Y, de nuevo, recalcan la imposibilidad de que las cenizas entre difuntos puedan mezclarse.