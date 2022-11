La peña Muthiko Alaiak busca la reflexión del Ayuntamiento

La convivencia. Tan complicada en ocasiones. Cuando parece que las cosas pueden salir adelante, los inconvenientes entorpecen en el camino. Son precisamente las consecuencias que han llegado directas hasta la puerta de la peña Muthiko Alaiak, situada en la calle Estafeta, en pleno cogollo del Casco Viejo de Cuando parece que las cosas pueden salir adelante, los inconvenientes entorpecen en el camino. Son precisamente las consecuencias que han llegado directashasta la puerta de la, situada en la calle Estafeta, en plenode Pamplona

Dados los problemas de entendimiento entre ocio y descanso vecinal, desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha tomado la decisión de denegar la actuación de su fanfarre el próximo día 19 de noviembre al mediodía. El motivo, repiten, no es otro que apelar al problema de saturación que vive este barrio de la capital.

La decisión, no obstante, no ha sentado nada bien entre los socios de la peña, que no entienden la orden. Es por eso que piden al consistorio que reflexione su postura, ya que "como ente social, creemos en la necesidad de organizar actividades populares dirigidas al disfrute tanto de nuestras socias y socios como del resto de personas que quieran formar parte".

Por este mismo motivo, a través de un comunicado enviado a varios medios de comunicación, los afectados señalan que lo primero que quieren hacer es "mostrar empatía con las vecinas y vecinos del Casco Viejo". De ahí que se comprometan a no organizar "ninguna actividad en horario nocturno respetando su derecho al descanso".

"Nos reafirmamos en nuestro derecho y deber de estar en las calle y, principalmente, en el Casco Viejo, donde está nuestra sede, por lo que a pesar de todas las trabas impuestas, seguiremos organizando actividades populares para todas y para todos".