La ‘falsa’ entrada al párking disuasorio de Arrosadia

Sergio R. explica que cuando se habilitó el aparcamiento disuasorio de Arrosadía se cerró el acceso que existía desde la avenida de Zaragoza junto a la parada de la Villavesa. “Sin embargo, sigue estando la rampa asfaltada y la señalización horizontal, con las rayas blancas y las flechas de entrada y salida. De vez en cuando hay conductores que hacen amago de entrar por ahí y luego tienen que dar marcha atrás, con el consiguiente riesgo de accidente. Deberían al menos borrar las flechas”, comenta este vecino.

Mal estado en general del parque de las Pioneras

Asunción Domeño cuenta que: “Hace ya más de un mes que notifiqué al Ayuntamiento de Pamplona, a través de su servicio de Atención ciudadana, el deterioro en el que se encontraba la carretera de El Sadar entre las rotondas de Fuente del Hierro y Esquiroz. Debido a la proximidad de los árboles con la calzada, las raíces levantan el asfalto y se forman baches, algunos de ellos de considerable profundidad que deterioran las ruedas de los coches.Los vehículos circulan haciendo ‘eses’ para evitarlos y dado que se trata de una carretera muy estrecha, invaden el carril contrario con el consiguiente riesgo de accidentes -se trata de una carretera con mucha circulación-. Tras la primera notificación a finales del mes de septiembre, en vista de que no se había realizado ninguna intervención, he vuelto a notificar este problema en dos ocasiones más sin que se haya llevado a cabo el arreglo. El Ayuntamiento me contestó que la solución definitiva pasa por un estrechamiento de la carretera y que no había proyecto ni presupuesto para ello, pero yo solo he solicitado la reparación del firme y que haya un mantenimiento más continuado del mismo”.

Adoquines sueltos en el puente de las Oblatas

José Luis informa de que en los apoyos del puente de las Oblatas faltan varios adoquines. “Si no se arregla van a seguir desprendiéndose adoquines y el gasto será mayor”, comenta.

Un paso de cebra para la calle Ezcaba

Rubén sugiere al Ayuntamiento que habilite un paso de cebra en la calle Ezcaba, en la Txantrea, para acceder a la plaza de forma más cómoda y directa. “Hay un paso de cebra en el cruce con la avenida de Villava y otro junto a la calle Miravalles, pero no hay forma de cruzar entre medias”, señala.

Un árbol que necesita una poda en San Juan

Lucía Echeverría solicita la poda de las ramas de un árbol de la avenida de Barañáin a la altura del número 10. “Invaden la acera y un aparcamiento de motos”, señala. También sugiere que se adecente el jardín que hay en la esquina con la calle Monasterio de Alloz.