Aranguren se prepara para otra noche de gran afluencia de jóvenes el 31

Más vale prevenir. Lo saben bien en ni se han organizado ni autorizado actos para esa noche del 31 de octubre, desde el Consistorio han alertado de la circunstancia. Lo han hecho en prevención de otra jornada de afluencia masiva, ante las llamadas en redes sociales y entre la juventud. Lo saben bien en Mutilva , capital de valle de Aranguren y epicentro, en los últimos años, de las celebraciones de Halloween de cientos de jóvenes de entre 12 y 16 años de la comarca. Por eso, y pese a que como en otras ocasiones, desde el Consistorio han alertado de la circunstancia. Lo han hecho en prevención de otra jornada de afluencia masiva, ante las llamadas en redes sociales y entre la juventud.

Lo explicaba el concejal delegado, Javier Arguiñariz, de la Candidatura Popular. “Ni el Ayuntamiento ni ninguna asociación del pueblo ha preparado nada, pero se vuelve a oír el “todos a Mutilva”. No diremos a nadie que no venga y menos a divertirse sin hacer mal a nadie. Pero sí queremos que se sepa que no habrá ninguna fiesta ni actuación ni nada por el estilo”. El año pasado, más de 1.500 personas participaron en una noche que se saldó con heridas graves a una menor a la que le alcanzó una botella lanzada en un tumulto. También con detenidos acusados de diferentes delitos. Tampoco entonces había nada organizado, pero se citó con el reclamo de la actuación de un DJ que no llegó a producirse. Otros años las fiestas masivas habían sido en Gorraiz.