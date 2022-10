Los dueños del New Trujal, del Itziar y de El Bonito conocen bien las costumbres de esas caras conocidas, del apego al pincho de tortilla a media mañana, del bocadito de bacalao a la tarde o el vermú con frito de gamba los domingos a la salida de misa. El único pero son los problemas para aparcar. “Me han llamado clientes para explicarme que llevan 20 minutos dando vueltas con el coche y que tiran la toalla, que se buscan otro sitio para comer”, expresa Miguel Mongelos, dueño del New Trujal.

Los tres bares tienen en común la cuidada decoración. Algo tan importante como el servicio o la gastronomía, según Mongelos. Cuando cogió el Trujal en 2015 confió la reforma al estudio de Javier Suescun, autores del Muro Rojo de El Sadar. Este veterano hostelero se formó como chef en la escuela Luis Irizar de San Sebastián aunque la mayor parte del tiempo lo pasa fuera de los fogones porque “toca hacer muchas cosas” y porque tiene a Marisol, cocinera de “gran confianza y profesionalidad” que le acompaña desde que abrió el restaurante El Montón en la calle San Francisco.

“De los quince trabajadores del New Trujal la mayoría llevan muchos años conmigo. Son un gran equipo”, señala este hostelero, que hace unas semanas recibió un reconocimiento inesperado, un Solete de Barrio de la Guía Repsol . “. No tengo ni idea cuándo vinieron ni qué pidieron”, admite. Mongelos no suele participar en los distintos concursos gastronómicos “porque el día a día te come”. La barra de pinchos y el menú del día absorben la jornada diaria. “Lo más demandado son las tortillas, normal y picante, con alegría riojana. El menú diario lo cambiamos cada cuatro meses. Es algo que agradecen los clientes fijos. Tenemos mucha verdura, como las”, comenta.